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Биограф Маска утверждает, что миллиардер сходит с ума, пишет Daily Beast - РИА Новости, 07.01.2025
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21:01 07.01.2025 (обновлено: 22:06 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/mask-1992767737.html
Биограф Маска утверждает, что миллиардер сходит с ума, пишет Daily Beast
Биограф Маска утверждает, что миллиардер сходит с ума, пишет Daily Beast - РИА Новости, 07.01.2025
Биограф Маска утверждает, что миллиардер сходит с ума, пишет Daily Beast
Биограф американского предпринимателя Илона Маска Сет Абрамсон утверждает, что психика миллиардера неуклонно слабеет и он становится опасен для США, пишет... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:01:00+03:00
2025-01-07T22:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Биограф американского предпринимателя Илона Маска Сет Абрамсон утверждает, что психика миллиардера неуклонно слабеет и он становится опасен для США, пишет издание Daily Beast. &quot;Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен&quot;, — цитирует Абрамсона издание.По его словам, предполагаемая им психическая нестабильность Маска ставит под угрозу американское общество из-за его влияния не только в сфере экономики, но и в политике. Биограф напрямую называет миллиардера президентом США за влияние на избранного лидера Дональда Трампа. Абрамсон настаивает на том, что уходящая администрация президента США Джо Байдена в течение двух последних недель нахождения у власти должна принять экстренные меры. Он утверждает, что необходимо защитить страну от последствий "правления" Маска. Биограф призывает власти США разорвать с ним все контракты, заблокировать создание продвигаемого им Департамента по достижению госэффективности (DOGE) и открыть против миллиардера федеральные расследования по делам об угрозе национальной безопасности.Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну из партий, но со временем его взгляды становились все более правыми. В 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
https://ria.ru/20250106/mask-1992654656.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден
Биограф Маска утверждает, что миллиардер сходит с ума, пишет Daily Beast

Daily Beast: биограф заявил, что Маск сходит с ума и становится опасным для США

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Биограф американского предпринимателя Илона Маска Сет Абрамсон утверждает, что психика миллиардера неуклонно слабеет и он становится опасен для США, пишет издание Daily Beast.
«

"Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен", — цитирует Абрамсона издание.

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По его словам, предполагаемая им психическая нестабильность Маска ставит под угрозу американское общество из-за его влияния не только в сфере экономики, но и в политике. Биограф напрямую называет миллиардера президентом США за влияние на избранного лидера Дональда Трампа.
Абрамсон настаивает на том, что уходящая администрация президента США Джо Байдена в течение двух последних недель нахождения у власти должна принять экстренные меры. Он утверждает, что необходимо защитить страну от последствий "правления" Маска.
Биограф призывает власти США разорвать с ним все контракты, заблокировать создание продвигаемого им Департамента по достижению госэффективности (DOGE) и открыть против миллиардера федеральные расследования по делам об угрозе национальной безопасности.
Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну из партий, но со временем его взгляды становились все более правыми. В 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
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