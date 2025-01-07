https://ria.ru/20250107/mask-1992763501.html

Маск поддержал идею Трампа по Гренландии

Маск поддержал идею Трампа по Гренландии - РИА Новости, 07.01.2025

Маск поддержал идею Трампа по Гренландии

Если жители Гренландии хотят стать частью США, то им будут очень рады, заявил американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 07.01.2025

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Если жители Гренландии хотят стать частью США, то им будут очень рады, заявил американский предприниматель Илон Маск. "Если жители Гренландии хотят быть частью Америки, а я надеюсь, что они хотят, им будут очень рады", - написал Маск в социальной сети X. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991179974.html

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в мире, гренландия, сша, дания, илон маск, швеция