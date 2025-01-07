Маск грубо ответил на критику лидера британских либеральных демократов
Маск оскорбил лидера британских либеральных демократов Дейви в ответ на критику
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск оскорбил лидера партии либеральных демократов Великобритании Эда Дейви в ответ на критику вовлеченности миллиардера во внутренние дела Великобритании.
Дейви ранее заявил в соцсети X, что посол США в Великобритании Джейн Хартли должна быть вызвана в британский МИД после высказываний предпринимателя Илона Маска о Великобритании. Дейви также добавил, что Маск "ничего не понимает" в делах королевства.
«
"И что же именно я не могу понять о твоем провале в деле защиты маленьких девочек Британии от массовых изнасилований, ты, сопливый болван?" - ответил Маск политику, после чего продолжения спора не последовало.
Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.
На проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда совершались изнасилования бандами, ее главой был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
Маск назвал Стармера "злом"
Вчера, 04:54