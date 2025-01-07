https://ria.ru/20250107/mask-1992742130.html

Глава Reform UK заявил, что не хочет войны с Маском

Глава Reform UK заявил, что не хочет войны с Маском - РИА Новости, 07.01.2025

Глава Reform UK заявил, что не хочет войны с Маском

Глава британской правопопулисткой партии Reform UK Найджел Фараж на фоне публичного разлада с американским предпринимателем Илоном Маском заявил, что не хочет... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T14:54:00+03:00

2025-01-07T14:54:00+03:00

2025-01-07T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава британской правопопулисткой партии Reform UK Найджел Фараж на фоне публичного разлада с американским предпринимателем Илоном Маском заявил, что не хочет "войны" с миллиардером из США и постарается вернуть его расположение во время поездки на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ранее Маск, который до этого призывал к голосованию за Reform UK, утверждая, что она является "единственной надеждой" Великобритании, заявил, что этой партии необходимо сменить лидера. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". Фараж, в свою очередь, в ответ на слова Маска заявил, что никогда не откажется от своих принципов. "У меня нет желания воевать с Илоном Маском - я его большой поклонник... Конечно, мне нужна его поддержка. Я поговорю с ним в Америке в ближайшие дни. Если между нами могут быть сожженные мосты, я хочу починить их, я уверен, нам это под силам", - заявил Фараж в интервью радиостанции LBC. По словам британского политика, он планирует посетить инаугурацию Трампа, которая пройдет 20 января. Поездка займет четыре или пять дней, и именно в это время он хочет встретиться с Маском. Согласно последнему опросу, проведенному организацией More in Common для радиостанции LBC, около 23% граждан Великобритании хотят видеть Фаража преемником лейбориста Кира Стармера на посту премьер-министра. В конце декабря 2024 года Фараж заявил, что Маск оказывает огромную помощь британской правопопулистской партии Reform UK в политической борьбе, особенно в привлечении молодого электората. Фараж также писал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.

https://ria.ru/20250107/mask-1992707062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, великобритания, америка, илон маск, дональд трамп, кир стармер, лига английской обороны, президентские выборы в сша