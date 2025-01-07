https://ria.ru/20250107/mask-1992707062.html

Маск назвал Стармера "злом"

Маск назвал Стармера "злом" - РИА Новости, 07.01.2025

Маск назвал Стармера "злом"

Американский предприниматель Илон Маск назвал "злом" премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T04:54:00+03:00

2025-01-07T04:54:00+03:00

2025-01-07T07:17:00+03:00

в мире

великобритания

илон маск

кир стармер

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал "злом" премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране.Ранее Маск назвал Стармера соучастником изнасилований бандами в Британии, призвав к его отставке и обвинению в суде. В свою очередь Стармер назвал эти слова Маска ложью и дезинформацией."Стармер — зло", — написал Маск в принадлежащей ему соцсети Х, прокомментировав публикацию пользователя, аналогичным образом охарактеризовавшего Стармера. Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в то время, когда банда совершала изнасилования, главой службы Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.

https://ria.ru/20250106/mask-1992667018.html

https://ria.ru/20250106/starmer-1992678905.html

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в мире, великобритания, илон маск, кир стармер