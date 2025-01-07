Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии затопило два священных города - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 07.01.2025 (обновлено: 12:02 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/mash-1992728624.html
В Саудовской Аравии затопило два священных города
В Саудовской Аравии затопило два священных города - РИА Новости, 07.01.2025
В Саудовской Аравии затопило два священных города
Сильное наводнение в Саудовской Аравии затопило улицы таких священных городов, как Мекка и Медина, передает Mash в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T11:34:00+03:00
2025-01-07T12:02:00+03:00
в мире
саудовская аравия
мекка
медина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992730177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_138a9847574d4548bee5c7cfd4a962ca.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сильное наводнение в Саудовской Аравии затопило улицы таких священных городов, как Мекка и Медина, передает Mash в своем Telegram-канале."После проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили", — уточняется в публикации.По данным Mash, метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидды. Как сообщается, вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки.В октябре прошлого года сообщалось о разрушительном по своим масштабам потопе в испанской Валенсии, в результате которого серьезно пострадали население и инфраструктура города.
https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html
саудовская аравия
мекка
медина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Наводнение в Саудовской Аравии
Сильное наводнение в Саудовской Аравии — под воду ушли улицы священных городов Мекки и Медины. После проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили.
2025-01-07T11:34
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992730177_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a9ade90c0b653cc2ea18f38d9e819e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, мекка, медина
В мире, Саудовская Аравия, Мекка, Медина
В Саудовской Аравии затопило два священных города

Mash: сильное наводнение затопило Мекку и Медину в Саудовской Аравии

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сильное наводнение в Саудовской Аравии затопило улицы таких священных городов, как Мекка и Медина, передает Mash в своем Telegram-канале.
"После проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили", — уточняется в публикации.
По данным Mash, метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидды. Как сообщается, вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки.
В октябре прошлого года сообщалось о разрушительном по своим масштабам потопе в испанской Валенсии, в результате которого серьезно пострадали население и инфраструктура города.
Тысячи активистов собрались на протест в Валенсии после сильных наводнений, приведших к жертвам - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений
9 ноября 2024, 21:39
 
В миреСаудовская АравияМеккаМедина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала