https://ria.ru/20250107/mash-1992728624.html

В Саудовской Аравии затопило два священных города

В Саудовской Аравии затопило два священных города - РИА Новости, 07.01.2025

В Саудовской Аравии затопило два священных города

Сильное наводнение в Саудовской Аравии затопило улицы таких священных городов, как Мекка и Медина, передает Mash в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сильное наводнение в Саудовской Аравии затопило улицы таких священных городов, как Мекка и Медина, передает Mash в своем Telegram-канале."После проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили", — уточняется в публикации.По данным Mash, метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидды. Как сообщается, вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки.В октябре прошлого года сообщалось о разрушительном по своим масштабам потопе в испанской Валенсии, в результате которого серьезно пострадали население и инфраструктура города.

https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html

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Наводнение в Саудовской Аравии Сильное наводнение в Саудовской Аравии — под воду ушли улицы священных городов Мекки и Медины. После проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили. 2025-01-07T11:34 true PT0M29S

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в мире, саудовская аравия, мекка, медина