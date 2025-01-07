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"Великая трагедия": в США резко высказались после интервью Зеленского - РИА Новости, 07.01.2025
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03:37 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/makgregor-1992705400.html
"Великая трагедия": в США резко высказались после интервью Зеленского
"Великая трагедия": в США резко высказались после интервью Зеленского - РИА Новости, 07.01.2025
"Великая трагедия": в США резко высказались после интервью Зеленского
Своим интервью американскому подкастеру Лексу Фридману глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что сам не верит в то, что у него есть хоть... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T03:37:00+03:00
2025-01-07T03:37:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Своим интервью американскому подкастеру Лексу Фридману глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что сам не верит в то, что у него есть хоть какие-то шансы на успех. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Я не думаю, что он (Зеленский. — Прим. ред.) верит в то, что у него есть хоть какой-нибудь шанс на успех, так или иначе", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, получилось ли у Зеленского продвинуть собственные идеи.По мнению эксперта, это интервью никак не могло повлиять на изменение общественного настроения, потому что Зеленским "эта война уже проиграна"."Великая трагедия здесь заключается в том, что никто в Вашингтоне не хочет это признать", — посетовал полковник.Макгрегор потребовал признать Зеленского преступником за разжигание "ненужной резни и смерти" и напомнил о том, что его полномочия как президента Украины уже давно закончились."Он не заинтересован в Украине. Его не назначали и не выбирали на его должность (Президента Украины. — Прим. ред.), чтобы он делал хоть что-то для Украины", — заявил экс-советник.Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. Также он упомянул что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Министерство обороны США
"Великая трагедия": в США резко высказались после интервью Зеленского

Макгрегор: Зеленский своим интервью Фридману показал отсутствие веры в успех

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Своим интервью американскому подкастеру Лексу Фридману глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что сам не верит в то, что у него есть хоть какие-то шансы на успех. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Я не думаю, что он (Зеленский. — Прим. ред.) верит в то, что у него есть хоть какой-нибудь шанс на успех, так или иначе", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, получилось ли у Зеленского продвинуть собственные идеи.
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По мнению эксперта, это интервью никак не могло повлиять на изменение общественного настроения, потому что Зеленским "эта война уже проиграна".
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"Великая трагедия здесь заключается в том, что никто в Вашингтоне не хочет это признать", — посетовал полковник.
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Макгрегор потребовал признать Зеленского преступником за разжигание "ненужной резни и смерти" и напомнил о том, что его полномочия как президента Украины уже давно закончились.
"Он не заинтересован в Украине. Его не назначали и не выбирали на его должность (Президента Украины. — Прим. ред.), чтобы он делал хоть что-то для Украины", — заявил экс-советник.
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Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. Также он упомянул что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
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Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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