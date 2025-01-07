Лукашенко заявил о растущей миграции с Востока
Лукашенко заявил о растущей миграции с Востока, вызванной войной
Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о растущей в Белоруссии миграции с Востока, вызванной войной.
"Хотел вас предупредить, что и внутри у нас проблем хватает. И вызовы появляются постоянно. Можно сказать, каждый месяц. Последний вызов - вы его еще, наверное, не заметили, ну и слава богу (это моя работа, работа правительства, органов власти), - это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны. Это люди разные. Россию она захлестнула. Нас Господь пожалел до сегодня", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
По его словам, "начинают подтягиваться люди с Востока". "Не только те, которые желают нам какой-то вражды и войны. Нет, подтягиваются люди, которые хотят жить, работать, зарабатывать и какую-то копейку посылать на родину, чтобы прокормить своих детей. Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция - это беда", - сказал белорусский лидер.
Он отметил, что через Белоруссию сейчас огромный транзит на Запад, куда стремятся мигранты. "И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен. Мы никого от мигрантов защищать не будем. Особенно тех, кто вводит против нас экономические санкции. Почему мы их должны защищать?" – сказал президент Белоруссии.