https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992736703.html

Лукашенко заявил о растущей миграции с Востока

Лукашенко заявил о растущей миграции с Востока - РИА Новости, 07.01.2025

Лукашенко заявил о растущей миграции с Востока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о растущей в Белоруссии миграции с Востока, вызванной войной. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:37:00+03:00

2025-01-07T13:37:00+03:00

2025-01-07T13:37:00+03:00

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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о растущей в Белоруссии миграции с Востока, вызванной войной. "Хотел вас предупредить, что и внутри у нас проблем хватает. И вызовы появляются постоянно. Можно сказать, каждый месяц. Последний вызов - вы его еще, наверное, не заметили, ну и слава богу (это моя работа, работа правительства, органов власти), - это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны. Это люди разные. Россию она захлестнула. Нас Господь пожалел до сегодня", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, "начинают подтягиваться люди с Востока". "Не только те, которые желают нам какой-то вражды и войны. Нет, подтягиваются люди, которые хотят жить, работать, зарабатывать и какую-то копейку посылать на родину, чтобы прокормить своих детей. Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция - это беда", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что через Белоруссию сейчас огромный транзит на Запад, куда стремятся мигранты. "И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен. Мы никого от мигрантов защищать не будем. Особенно тех, кто вводит против нас экономические санкции. Почему мы их должны защищать?" – сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20250107/belorussiya-1992734352.html

https://ria.ru/20250107/zapad-1992716801.html

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Варвара Скокшина

белоруссия, восток, россия, александр лукашенко, в мире