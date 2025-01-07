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Лукашенко заявил, что не держится за власть - РИА Новости, 07.01.2025
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12:05 07.01.2025 (обновлено: 13:00 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992730604.html
Лукашенко заявил, что не держится за власть
Лукашенко заявил, что не держится за власть - РИА Новости, 07.01.2025
Лукашенко заявил, что не держится за власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть, и сделает все, чтобы тихо передать ее новому поколению. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:05:00+03:00
2025-01-07T13:00:00+03:00
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть, и сделает все, чтобы тихо передать ее новому поколению.Выборы президента в Белоруссии состоятся 26 января."Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Он отметил, что надеется пожить еще при новой власти. "Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои - не то, что это мой ребенок. Мои дети - вот эти (в церкви на Рождество – ред.). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой удержать власть", - сказал Лукашенко.Он отметил необходимость подготовки молодежи, чтобы она ценила родную страну "хотя бы так, как нынешнее поколение", которое сделало ее суверенной и независимой". "Смена поколений - это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите", - сказал президент Белоруссии. Обращаясь к согражданам, глава государства отметил, что предстоит серьезный экзамен. "Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений", - сказал он.
https://ria.ru/20250103/lukashenko-1992420776.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не держится за власть

Лукашенко заявил, что сделает все, чтобы тихо передать власть новому поколению

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть, и сделает все, чтобы тихо передать ее новому поколению.
Выборы президента в Белоруссии состоятся 26 января.
«
"Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Он отметил, что надеется пожить еще при новой власти. "Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои - не то, что это мой ребенок. Мои дети - вот эти (в церкви на Рождество – ред.). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой удержать власть", - сказал Лукашенко.
Он отметил необходимость подготовки молодежи, чтобы она ценила родную страну "хотя бы так, как нынешнее поколение", которое сделало ее суверенной и независимой". "Смена поколений - это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите", - сказал президент Белоруссии. Обращаясь к согражданам, глава государства отметил, что предстоит серьезный экзамен. "Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений", - сказал он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента
3 января, 16:34
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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