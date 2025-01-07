https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992729819.html
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии - РИА Новости, 07.01.2025
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в стране. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T11:48:00+03:00
2025-01-07T11:48:00+03:00
2025-01-07T11:48:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_8209ba77b87e219de7a1ff8579653b3e.jpg
МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в стране. "Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Для нас главное - сохранить мир. Не будет мира - ничего не надо", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые о н произнес при посещении храма на Рождество. Лукашенко также отметил, что 2025 год будет непростым. "Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон", - заметил он. Президент подчеркнул, что выбранные тактика и стратегия помогают удержаться не только на плаву, но и жить достойно.
https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990795909.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_212:0:2437:1669_1920x0_80_0_0_9240f63741cf0cb86ba2511b75cefbd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии
Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в Белоруссии