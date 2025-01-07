https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992729819.html

Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии

Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии - РИА Новости, 07.01.2025

Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в стране. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T11:48:00+03:00

2025-01-07T11:48:00+03:00

2025-01-07T11:48:00+03:00

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белоруссия

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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в стране. "Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Для нас главное - сохранить мир. Не будет мира - ничего не надо", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые о н произнес при посещении храма на Рождество. Лукашенко также отметил, что 2025 год будет непростым. "Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон", - заметил он. Президент подчеркнул, что выбранные тактика и стратегия помогают удержаться не только на плаву, но и жить достойно.

https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990795909.html

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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко