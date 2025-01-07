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Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии - РИА Новости, 07.01.2025
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11:48 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992729819.html
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии - РИА Новости, 07.01.2025
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в стране. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T11:48:00+03:00
2025-01-07T11:48:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в стране. "Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Для нас главное - сохранить мир. Не будет мира - ничего не надо", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые о н произнес при посещении храма на Рождество. Лукашенко также отметил, что 2025 год будет непростым. "Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон", - заметил он. Президент подчеркнул, что выбранные тактика и стратегия помогают удержаться не только на плаву, но и жить достойно.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии

Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в стране.
"Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Для нас главное - сохранить мир. Не будет мира - ничего не надо", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые о н произнес при посещении храма на Рождество.
Лукашенко также отметил, что 2025 год будет непростым. "Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон", - заметил он. Президент подчеркнул, что выбранные тактика и стратегия помогают удержаться не только на плаву, но и жить достойно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной
23 декабря 2024, 11:52
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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