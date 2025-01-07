https://ria.ru/20250107/krizis-1992706105.html

"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа

"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа - РИА Новости, 07.01.2025

"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа

США под руководством будущего президента Дональда Трампа и Россия якобы представляют для Европы серьезную угрозу в сфере безопасности, утверждает британская... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T04:14:00+03:00

2025-01-07T04:14:00+03:00

2025-01-07T08:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США под руководством будущего президента Дональда Трампа и Россия якобы представляют для Европы серьезную угрозу в сфере безопасности, утверждает британская газета Financial Times.По мнению автора статьи, "кризис безопасности" в Европе в 2025 году может быть спровоцирован двумя вещами: якобы угрозой европейским странам со стороны России и "растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа"."Европейские страны должны срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию наращиванием собственной обороны", — говорится в материале.Как сообщает газета, чтобы компенсировать нехватку средств в оборонном бюджете НАТО, если Трамп решит сократить финансирование Альянса, странам Европы придется увеличить расходы до 4,5 процента ВВП вместо предполагаемого показателя в 3 процента, основанного на предположении, что избранный президент США все же сохранит свои обязательства перед НАТО.Также указывается, что Германия — ведущая экономика Европы — должна увеличить расходы на оборону, несмотря на опасения соседних стран по этому поводу."Даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторые соседи Германии, особенно Польша и Франция, будут озабочены из-за перевооружения Германии. Но в интересах собственной безопасности они должны смириться с этим", —заявляет автор статьи.Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. По данным западных СМИ, избранный президент намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до трех процентов ВВП.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250106/ssha-1992643205.html

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https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html

https://ria.ru/20250102/bouz-1992322362.html

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в мире, россия, европа, сша, дональд трамп, нато