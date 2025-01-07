Рейтинг@Mail.ru
"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 07.01.2025 (обновлено: 08:29 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/krizis-1992706105.html
"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа
"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа - РИА Новости, 07.01.2025
"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа
США под руководством будущего президента Дональда Трампа и Россия якобы представляют для Европы серьезную угрозу в сфере безопасности, утверждает британская... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T04:14:00+03:00
2025-01-07T08:29:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_b3aa25adcfe97886e6179f2b03727060.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США под руководством будущего президента Дональда Трампа и Россия якобы представляют для Европы серьезную угрозу в сфере безопасности, утверждает британская газета Financial Times.По мнению автора статьи, "кризис безопасности" в Европе в 2025 году может быть спровоцирован двумя вещами: якобы угрозой европейским странам со стороны России и "растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа"."Европейские страны должны срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию наращиванием собственной обороны", — говорится в материале.Как сообщает газета, чтобы компенсировать нехватку средств в оборонном бюджете НАТО, если Трамп решит сократить финансирование Альянса, странам Европы придется увеличить расходы до 4,5 процента ВВП вместо предполагаемого показателя в 3 процента, основанного на предположении, что избранный президент США все же сохранит свои обязательства перед НАТО.Также указывается, что Германия — ведущая экономика Европы — должна увеличить расходы на оборону, несмотря на опасения соседних стран по этому поводу."Даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторые соседи Германии, особенно Польша и Франция, будут озабочены из-за перевооружения Германии. Но в интересах собственной безопасности они должны смириться с этим", —заявляет автор статьи.Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. По данным западных СМИ, избранный президент намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до трех процентов ВВП.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250106/ssha-1992643205.html
https://ria.ru/20250104/nato-1992463390.html
https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html
https://ria.ru/20250102/bouz-1992322362.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_86:0:1514:1071_1920x0_80_0_0_543aaf828f9c7cb907e31a545612f6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Европа, США, Дональд Трамп, НАТО
"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа

FT: Евросоюзу грозит кризис безопасности из-за России и Трампа

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США под руководством будущего президента Дональда Трампа и Россия якобы представляют для Европы серьезную угрозу в сфере безопасности, утверждает британская газета Financial Times.
По мнению автора статьи, "кризис безопасности" в Европе в 2025 году может быть спровоцирован двумя вещами: якобы угрозой европейским странам со стороны России и "растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО
Вчера, 09:50
«
"Европейские страны должны срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию наращиванием собственной обороны", — говорится в материале.
Как сообщает газета, чтобы компенсировать нехватку средств в оборонном бюджете НАТО, если Трамп решит сократить финансирование Альянса, странам Европы придется увеличить расходы до 4,5 процента ВВП вместо предполагаемого показателя в 3 процента, основанного на предположении, что избранный президент США все же сохранит свои обязательства перед НАТО.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"Осталось недолго". В США испугались распада НАТО из-за решения по России
4 января, 07:30
Также указывается, что Германия — ведущая экономика Европы — должна увеличить расходы на оборону, несмотря на опасения соседних стран по этому поводу.
"Даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторые соседи Германии, особенно Польша и Франция, будут озабочены из-за перевооружения Германии. Но в интересах собственной безопасности они должны смириться с этим", —заявляет автор статьи.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС
4 января, 12:39
Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. По данным западных СМИ, избранный президент намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до трех процентов ВВП.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС
2 января, 15:27
 
В миреРоссияЕвропаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала