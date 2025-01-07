Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 07.01.2025 (обновлено: 08:28 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/kritika-1992709748.html
В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска
В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска - РИА Новости, 07.01.2025
В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска
Нападки властей Франции и Германии в адрес американского предпринятая Илона Маска несостоятельны в свете их претензий в адрес Тбилиси, заявил спикер парламента... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T06:36:00+03:00
2025-01-07T08:28:00+03:00
в мире
германия
франция
тбилиси
илон маск
фридрих мерц
эммануэль макрон
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Нападки властей Франции и Германии в адрес американского предпринятая Илона Маска несостоятельны в свете их претензий в адрес Тбилиси, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.&quot;Сколько иронии в том, что власти Германии и Франции жалуются на заявления Илона Маска и обвиняют его во вмешательстве в выборы&quot;, — написал он на своей странице в соцсетях.Папуашвили также напомнил об открытой поддержке, которую эти и другие страны оказывали радикальной оппозиции в Грузии, и выразил надежду на то, что многие люди со временем поймут, что таким "грубым и незаконным вмешательством в грузинские выборы они пилят сук демократии и суверенитета, на котором сидят".Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.Президент Франции Эммануэль Макрон также обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах, включая Германию.
https://ria.ru/20250107/mask-1992707062.html
https://ria.ru/20250106/pushkov-1992634474.html
https://ria.ru/20250104/mask-1992511682.html
германия
франция
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0db492e386b71e561fdc131b4a809472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, тбилиси, илон маск, фридрих мерц, эммануэль макрон, welt, хдс/хсс
В мире, Германия, Франция, Тбилиси, Илон Маск, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Welt, ХДС/ХСС
В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска

Папуашвили назвал нападки Франции и ФРГ на Маска несостоятельными

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Нападки властей Франции и Германии в адрес американского предпринятая Илона Маска несостоятельны в свете их претензий в адрес Тбилиси, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«

"Сколько иронии в том, что власти Германии и Франции жалуются на заявления Илона Маска и обвиняют его во вмешательстве в выборы", — написал он на своей странице в соцсетях.

Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Маск назвал Стармера "злом"
04:54
Папуашвили также напомнил об открытой поддержке, которую эти и другие страны оказывали радикальной оппозиции в Грузии, и выразил надежду на то, что многие люди со временем поймут, что таким "грубым и незаконным вмешательством в грузинские выборы они пилят сук демократии и суверенитета, на котором сидят".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
"Удар в подреберье": Пушков рассказал о шокировавшем Германию решении Маска
Вчера, 07:33
Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон также обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах, включая Германию.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
"Пускай потребует": к Маску обратились с просьбой об Украине
4 января, 17:01
 
В миреГерманияФранцияТбилисиИлон МаскФридрих МерцЭммануэль МакронWeltХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала