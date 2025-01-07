https://ria.ru/20250107/kritika-1992709748.html

В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска

В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска - РИА Новости, 07.01.2025

В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска

Нападки властей Франции и Германии в адрес американского предпринятая Илона Маска несостоятельны в свете их претензий в адрес Тбилиси, заявил спикер парламента... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T06:36:00+03:00

2025-01-07T06:36:00+03:00

2025-01-07T08:28:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Нападки властей Франции и Германии в адрес американского предпринятая Илона Маска несостоятельны в свете их претензий в адрес Тбилиси, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили."Сколько иронии в том, что власти Германии и Франции жалуются на заявления Илона Маска и обвиняют его во вмешательстве в выборы", — написал он на своей странице в соцсетях.Папуашвили также напомнил об открытой поддержке, которую эти и другие страны оказывали радикальной оппозиции в Грузии, и выразил надежду на то, что многие люди со временем поймут, что таким "грубым и незаконным вмешательством в грузинские выборы они пилят сук демократии и суверенитета, на котором сидят".Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.Президент Франции Эммануэль Макрон также обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах, включая Германию.

https://ria.ru/20250107/mask-1992707062.html

https://ria.ru/20250106/pushkov-1992634474.html

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в мире, германия, франция, тбилиси, илон маск, фридрих мерц, эммануэль макрон, welt, хдс/хсс