В Тбилиси резко ответили на критику Европы в адрес Маска
Папуашвили назвал нападки Франции и ФРГ на Маска несостоятельными
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Нападки властей Франции и Германии в адрес американского предпринятая Илона Маска несостоятельны в свете их претензий в адрес Тбилиси, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
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"Сколько иронии в том, что власти Германии и Франции жалуются на заявления Илона Маска и обвиняют его во вмешательстве в выборы", — написал он на своей странице в соцсетях.
Папуашвили также напомнил об открытой поддержке, которую эти и другие страны оказывали радикальной оппозиции в Грузии, и выразил надежду на то, что многие люди со временем поймут, что таким "грубым и незаконным вмешательством в грузинские выборы они пилят сук демократии и суверенитета, на котором сидят".
Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон также обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах, включая Германию.
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