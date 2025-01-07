https://ria.ru/20250107/korrespondent-1992736891.html
УВКПЧ ООН прокомментировало гибель корреспондента "Известий" при атаке БПЛА
УВКПЧ ООН прокомментировало гибель корреспондента "Известий" при атаке БПЛА - РИА Новости, 07.01.2025
УВКПЧ ООН прокомментировало гибель корреспондента "Известий" при атаке БПЛА
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о сообщениях о гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова после удара... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:41:00+03:00
2025-01-07T13:41:00+03:00
2025-01-07T13:54:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о сообщениях о гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова после удара БПЛА ВСУ, журналисты должны быть защищены, ответила на вопрос РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.В субботу внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, журналист РИА Новости и еще четверо сотрудников СМИ ранены."Да, нам известно о сообщениях о гибели журналиста, но у нас недостаточно информации, чтобы комментировать именно этот случай. Журналисты должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не опасаясь, что они не смогут вернуться. Международное право обеспечивает им защиту, которую необходимо уважать", - сказала она.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, вооруженные силы украины, в мире
ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
УВКПЧ ООН прокомментировало гибель корреспондента "Известий" при атаке БПЛА
УВКПЧ ООН осведомлено о гибели корреспондента "Известий" при атаке БПЛА
ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о сообщениях о гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова после удара БПЛА ВСУ, журналисты должны быть защищены, ответила на вопрос РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
В субботу внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов
погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, журналист РИА Новости и еще четверо сотрудников СМИ ранены.
"Да, нам известно о сообщениях о гибели журналиста, но у нас недостаточно информации, чтобы комментировать именно этот случай. Журналисты должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не опасаясь, что они не смогут вернуться. Международное право обеспечивает им защиту, которую необходимо уважать", - сказала она.