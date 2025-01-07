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КНДР запустила гиперзвуковую баллистическую ракету - РИА Новости, 07.01.2025
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01:42 07.01.2025 (обновлено: 02:18 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/kndr-1992702344.html
КНДР запустила гиперзвуковую баллистическую ракету
КНДР запустила гиперзвуковую баллистическую ракету - РИА Новости, 07.01.2025
КНДР запустила гиперзвуковую баллистическую ракету
КНДР 6 января осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты, за испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T01:42:00+03:00
2025-01-07T02:18:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. КНДР 6 января осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты, за испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).&quot;Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции... Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции в формате видеосвязи&quot;, — говорится в сообщении.Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты, запущенной на северо-восток с полигона в окрестностях Пхеньяна, развила скорость в 12 раз выше скорости звука, пролетела по намеченной траектории, достигла "первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра", точно попав в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 километров от места пуска.Как отметил сам Ким Чен Ын, новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета КНДР способна преодолеть любую систему ПРО. Ракета будет предназначена для сдерживания любых противников Северной Кореи в АТР.Ранее агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету из района Пхеньяна в направлении Японского моря. Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) предположило, что речь идет о пуске гиперзвуковой ракеты, которая аналогична северокорейским ракетам средней дальности, оснащенным гиперзвуковыми боеголовками, что были запущены в январе и апреле прошлого года.Как отметило агентство, ракета такого типа теоретически способна нанести удар по военным базам США на Гуаме, расположенным примерно в 3400 километрах от Пхеньяна.В конце прошлого года в КНДР заявили о готовности применять "самую жесткую" стратегию противодействия Вашингтону, отметив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией превратилось в "агрессивный военный блок".
https://ria.ru/20241115/kndr-1983862285.html
https://ria.ru/20241213/oruzhie-1988935116.html
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
КНДР запустила гиперзвуковую баллистическую ракету

КНДР 6 января запустила гиперзвуковую баллистическую ракету

© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. КНДР 6 января осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты, за испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«

"Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции... Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции в формате видеосвязи", — говорится в сообщении.

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Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты, запущенной на северо-восток с полигона в окрестностях Пхеньяна, развила скорость в 12 раз выше скорости звука, пролетела по намеченной траектории, достигла "первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра", точно попав в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 километров от места пуска.
Как отметил сам Ким Чен Ын, новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета КНДР способна преодолеть любую систему ПРО. Ракета будет предназначена для сдерживания любых противников Северной Кореи в АТР.
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Ранее агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету из района Пхеньяна в направлении Японского моря. Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) предположило, что речь идет о пуске гиперзвуковой ракеты, которая аналогична северокорейским ракетам средней дальности, оснащенным гиперзвуковыми боеголовками, что были запущены в январе и апреле прошлого года.
Как отметило агентство, ракета такого типа теоретически способна нанести удар по военным базам США на Гуаме, расположенным примерно в 3400 километрах от Пхеньяна.
В конце прошлого года в КНДР заявили о готовности применять "самую жесткую" стратегию противодействия Вашингтону, отметив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией превратилось в "агрессивный военный блок".
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