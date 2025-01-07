https://ria.ru/20250107/kitay-1992710671.html

Жертвами землетрясения в Тибете стали 36 человек

Жертвами землетрясения в Тибете стали 36 человек - РИА Новости, 07.01.2025

Жертвами землетрясения в Тибете стали 36 человек

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, погибли 36 человек, сообщает во вторник издание "Наньфан Жибао". РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T07:16:00+03:00

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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, погибли 36 человек, сообщает во вторник издание "Наньфан Жибао". Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 09.05 по местному времени (04.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе, очаг залегал на глубине 10 километров."Землетрясение магнитудой 6,8 привело к гибели 36 человек", - сообщает газета.Отмечается, что есть погибшие в уездах Тингри, Лхатзе и Сакья, более 1 тысячи построек разрушены.Местное пожарно-спасательное управление направило более 1,5 тысячи спасателей для ведения поисково-спасательных работ.В поисках задействована Западная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая, которая оперативно направила в пострадавший район беспилотник. Несколько транспортных и медицинских самолетов и вертолетов, а также военнослужащие сухопутных войск находятся в режиме немедленной готовности и ожидают приказа, чтобы присоединиться к поисковым и спасательным работам.

https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html

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