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Патриарх Кирилл рассказал, кем хотел быть в детстве - РИА Новости, 07.01.2025
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Религия
 
20:30 07.01.2025 (обновлено: 20:33 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/kirill-1992765564.html
Патриарх Кирилл рассказал, кем хотел быть в детстве
Патриарх Кирилл рассказал, кем хотел быть в детстве - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл рассказал, кем хотел быть в детстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном рождественском телемосте с космонавтами на МКС рассказал, что хотел быть космонавтом в детстве. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:30:00+03:00
2025-01-07T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном рождественском телемосте с космонавтами на МКС рассказал, что хотел быть космонавтом в детстве. В телемосте приняли участие космонавты Роскосмоса: Герой Российской Федерации Алексей Овчинин, Герой Российской Федерации Иван Вагнер и Александр Горбунов. В состав экипажа МКС также входят астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, США) Сунита Уильямс, Барри Уилмор, Дональд Петтит и Николас Хейг. "Смотрю на вас в космическом корабле и вспоминаю свои юношеские мечты. После полета Гагарина космос стал по-особому восприниматься в сознании нашего народа, и я, тогда ученик седьмого класса, тоже загорелся идеей — не стать ли мне космонавтом. Но Господь повернул мою жизнь так, что я к небесам в материальном смысле слова не имею отношения, но в духовном смысле, конечно, имею", - цитирует сайт Русской православной церкви патриарха. Он отметил, что в российском экипаже есть и Герои России. "Сегодня у нас есть герои, которые на поле брани сражаются за будущее России и всего русского мира. Но у нас есть также герои, чья профессиональная деятельность связана с максимальной отдачей своих сил. Вот и космонавты в сознании нашего народа — герои. И я вас сердечно приветствую и благодарю за возможность в такой великий праздник для православных русских людей встретиться с вами лицом к лицу, поговорить и пожелать помощи Божией и крепости сил в достойном служении Родине и народу", - добавил патриарх Кирилл. Космонавт Овчинин в ответ с орбиты передал патриарху и всем россиянам поздравления с Рождеством, пожелав крепкого здоровья, крепкой веры, добра, мира, счастья и благополучия.
https://ria.ru/20240412/kosmonavty-1939606691.html
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россия, сша, алексей овчинин, иван вагнер, барри уилмор, роскосмос, наса, русская православная церковь
Религия, Россия, США, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Барри Уилмор, Роскосмос, НАСА, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал, кем хотел быть в детстве

Патриарх Кирилл рассказал, что в детстве хотел быть космонавтом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном рождественском телемосте с космонавтами на МКС рассказал, что хотел быть космонавтом в детстве.
В телемосте приняли участие космонавты Роскосмоса: Герой Российской Федерации Алексей Овчинин, Герой Российской Федерации Иван Вагнер и Александр Горбунов. В состав экипажа МКС также входят астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, США) Сунита Уильямс, Барри Уилмор, Дональд Петтит и Николас Хейг.
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"Смотрю на вас в космическом корабле и вспоминаю свои юношеские мечты. После полета Гагарина космос стал по-особому восприниматься в сознании нашего народа, и я, тогда ученик седьмого класса, тоже загорелся идеей — не стать ли мне космонавтом. Но Господь повернул мою жизнь так, что я к небесам в материальном смысле слова не имею отношения, но в духовном смысле, конечно, имею", - цитирует сайт Русской православной церкви патриарха.
Он отметил, что в российском экипаже есть и Герои России.
"Сегодня у нас есть герои, которые на поле брани сражаются за будущее России и всего русского мира. Но у нас есть также герои, чья профессиональная деятельность связана с максимальной отдачей своих сил. Вот и космонавты в сознании нашего народа — герои. И я вас сердечно приветствую и благодарю за возможность в такой великий праздник для православных русских людей встретиться с вами лицом к лицу, поговорить и пожелать помощи Божией и крепости сил в достойном служении Родине и народу", - добавил патриарх Кирилл.
Космонавт Овчинин в ответ с орбиты передал патриарху и всем россиянам поздравления с Рождеством, пожелав крепкого здоровья, крепкой веры, добра, мира, счастья и благополучия.
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