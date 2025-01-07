Патриарх Кирилл рассказал, кем хотел быть в детстве
Патриарх Кирилл рассказал, что в детстве хотел быть космонавтом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном рождественском телемосте с космонавтами на МКС рассказал, что хотел быть космонавтом в детстве.
В телемосте приняли участие космонавты Роскосмоса: Герой Российской Федерации Алексей Овчинин, Герой Российской Федерации Иван Вагнер и Александр Горбунов. В состав экипажа МКС также входят астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, США) Сунита Уильямс, Барри Уилмор, Дональд Петтит и Николас Хейг.
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"Смотрю на вас в космическом корабле и вспоминаю свои юношеские мечты. После полета Гагарина космос стал по-особому восприниматься в сознании нашего народа, и я, тогда ученик седьмого класса, тоже загорелся идеей — не стать ли мне космонавтом. Но Господь повернул мою жизнь так, что я к небесам в материальном смысле слова не имею отношения, но в духовном смысле, конечно, имею", - цитирует сайт Русской православной церкви патриарха.
Он отметил, что в российском экипаже есть и Герои России.
"Сегодня у нас есть герои, которые на поле брани сражаются за будущее России и всего русского мира. Но у нас есть также герои, чья профессиональная деятельность связана с максимальной отдачей своих сил. Вот и космонавты в сознании нашего народа — герои. И я вас сердечно приветствую и благодарю за возможность в такой великий праздник для православных русских людей встретиться с вами лицом к лицу, поговорить и пожелать помощи Божией и крепости сил в достойном служении Родине и народу", - добавил патриарх Кирилл.
Космонавт Овчинин в ответ с орбиты передал патриарху и всем россиянам поздравления с Рождеством, пожелав крепкого здоровья, крепкой веры, добра, мира, счастья и благополучия.
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