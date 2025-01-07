https://ria.ru/20250107/kirill-1992733195.html

Патриарх Кирилл сказал, что нужно для достижения мира на Украине

Патриарх Кирилл сказал, что нужно для достижения мира на Украине - РИА Новости, 07.01.2025

Патриарх Кирилл сказал, что нужно для достижения мира на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что на Украине многие страдают от конфликта и хотят скорейшего заключения... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:59:00+03:00

2025-01-07T12:59:00+03:00

2025-01-07T12:59:00+03:00

религия

украина

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что на Украине многие страдают от конфликта и хотят скорейшего заключения мира, но для этого необходима смена политической ориентации украинских властей. "Среди наших украинских братьев и сестёр есть очень многие, которые страдают от этой борьбы, от этого конфликта, не меньше, чем мы, и мечтают о его прекращении. Правда, не все смеют высказать все эти мечтания вслух, потому что это опасно. Это может повлечь репрессии со стороны государства, но, я знаю, что очень и очень многие желают скорейшего мира", – сказал патриарх Кирилл. То, что на Украине удалось, несмотря на связи, возбудить ненависть к народу России и довести ее до вооруженного конфликта, свидетельствует о том, что на это были брошены очень большие силы, считает патриарх. "Верю, что этот дурман, – это такое, знаете, кратковременное явление, подобно наркозу… Люди поймут, что это наваждение, что это действительно специальная операция внешних сил, направленная на разрыв единого народа... Но для того, чтобы как можно быстрее это произошло, важно, чтобы, конечно, – откровенно вам скажу, – поменялась политическая ориентация властей украинских", – сказал он. При этом в России среди верующих людей и городской интеллигенции тема СВО никого не оставляет безразличным, отметил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия