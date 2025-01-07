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Патриарх Кирилл сказал, что нужно для достижения мира на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
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Религия
 
12:59 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/kirill-1992733195.html
Патриарх Кирилл сказал, что нужно для достижения мира на Украине
Патриарх Кирилл сказал, что нужно для достижения мира на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл сказал, что нужно для достижения мира на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что на Украине многие страдают от конфликта и хотят скорейшего заключения... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:59:00+03:00
2025-01-07T12:59:00+03:00
религия
украина
россия
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что на Украине многие страдают от конфликта и хотят скорейшего заключения мира, но для этого необходима смена политической ориентации украинских властей. "Среди наших украинских братьев и сестёр есть очень многие, которые страдают от этой борьбы, от этого конфликта, не меньше, чем мы, и мечтают о его прекращении. Правда, не все смеют высказать все эти мечтания вслух, потому что это опасно. Это может повлечь репрессии со стороны государства, но, я знаю, что очень и очень многие желают скорейшего мира", – сказал патриарх Кирилл. То, что на Украине удалось, несмотря на связи, возбудить ненависть к народу России и довести ее до вооруженного конфликта, свидетельствует о том, что на это были брошены очень большие силы, считает патриарх. "Верю, что этот дурман, – это такое, знаете, кратковременное явление, подобно наркозу… Люди поймут, что это наваждение, что это действительно специальная операция внешних сил, направленная на разрыв единого народа... Но для того, чтобы как можно быстрее это произошло, важно, чтобы, конечно, – откровенно вам скажу, – поменялась политическая ориентация властей украинских", – сказал он. При этом в России среди верующих людей и городской интеллигенции тема СВО никого не оставляет безразличным, отметил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699345.html
https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992703046.html
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Религия, Украина, Россия
Патриарх Кирилл сказал, что нужно для достижения мира на Украине

Патриарх Кирилл: на Украине многие хотят скорейшего заключения мира

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что на Украине многие страдают от конфликта и хотят скорейшего заключения мира, но для этого необходима смена политической ориентации украинских властей.
"Среди наших украинских братьев и сестёр есть очень многие, которые страдают от этой борьбы, от этого конфликта, не меньше, чем мы, и мечтают о его прекращении. Правда, не все смеют высказать все эти мечтания вслух, потому что это опасно. Это может повлечь репрессии со стороны государства, но, я знаю, что очень и очень многие желают скорейшего мира", – сказал патриарх Кирилл.
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Вчера, 00:34
То, что на Украине удалось, несмотря на связи, возбудить ненависть к народу России и довести ее до вооруженного конфликта, свидетельствует о том, что на это были брошены очень большие силы, считает патриарх.
"Верю, что этот дурман, – это такое, знаете, кратковременное явление, подобно наркозу… Люди поймут, что это наваждение, что это действительно специальная операция внешних сил, направленная на разрыв единого народа... Но для того, чтобы как можно быстрее это произошло, важно, чтобы, конечно, – откровенно вам скажу, – поменялась политическая ориентация властей украинских", – сказал он.
При этом в России среди верующих людей и городской интеллигенции тема СВО никого не оставляет безразличным, отметил предстоятель Русской церкви.
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