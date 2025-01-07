https://ria.ru/20250107/khusnullin-1992720836.html

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы - РИА Новости, 07.01.2025

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" организовал для 11-летнего Никиты из Москвы встречу с Сергеем Безруковым в Губернском театре, где... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:16:00+03:00

2025-01-07T10:16:00+03:00

2025-01-07T10:16:00+03:00

москва

сергей безруков

россия

марат хуснуллин

московский губернский театр

новый год 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991176008_0:133:2940:1788_1920x0_80_0_0_a516387468ef5c28be0a22b1df096c95.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" организовал для 11-летнего Никиты из Москвы встречу с Сергеем Безруковым в Губернском театре, где мальчик также смог выступить. Ранее вице-премьер принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" и снял с елки четыре шара-открытки. В одном из них было желание Никиты из Москвы, который мечтал увидеть закулисье Московского Губернского театра. "Я так понимаю, через несколько минут ты идёшь играть роль в театре... Я знаю, что там Сергей Безруков подарил тебе книгу со своим автографом", - сказал Хуснуллин мальчику по видеосвязи. Директор театра провела для Никиты экскурсию. Мальчик посетил саундчек оркестра театра, прочитал на сцене стихотворение, а также в качестве зрителя посмотрел спектакль "Маленький принц". В качестве дополнительного подарка Никита получил книгу "История русского театра" с автографом Сергея Безрукова. Также вице-премьер исполнил ещё одно желание Никиты и подарил ему плюшевого медведя. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250105/fomin-1992557154.html

https://ria.ru/20250106/mechta-1992626236.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей безруков, россия, марат хуснуллин, московский губернский театр, новый год 2025