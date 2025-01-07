Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы выступить в театре
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" организовал для 11-летнего Никиты из Москвы встречу с Сергеем Безруковым в Губернском театре, где мальчик также смог выступить.
Ранее вице-премьер принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" и снял с елки четыре шара-открытки. В одном из них было желание Никиты из Москвы, который мечтал увидеть закулисье Московского Губернского театра.
"Я так понимаю, через несколько минут ты идёшь играть роль в театре... Я знаю, что там Сергей Безруков подарил тебе книгу со своим автографом", - сказал Хуснуллин мальчику по видеосвязи.
Директор театра провела для Никиты экскурсию. Мальчик посетил саундчек оркестра театра, прочитал на сцене стихотворение, а также в качестве зрителя посмотрел спектакль "Маленький принц". В качестве дополнительного подарка Никита получил книгу "История русского театра" с автографом Сергея Безрукова.
Также вице-премьер исполнил ещё одно желание Никиты и подарил ему плюшевого медведя.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.