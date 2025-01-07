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Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы - РИА Новости, 07.01.2025
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10:16 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/khusnullin-1992720836.html
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы - РИА Новости, 07.01.2025
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" организовал для 11-летнего Никиты из Москвы встречу с Сергеем Безруковым в Губернском театре, где... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:16:00+03:00
2025-01-07T10:16:00+03:00
москва
сергей безруков
россия
марат хуснуллин
московский губернский театр
новый год 2025
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" организовал для 11-летнего Никиты из Москвы встречу с Сергеем Безруковым в Губернском театре, где мальчик также смог выступить. Ранее вице-премьер принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" и снял с елки четыре шара-открытки. В одном из них было желание Никиты из Москвы, который мечтал увидеть закулисье Московского Губернского театра. "Я так понимаю, через несколько минут ты идёшь играть роль в театре... Я знаю, что там Сергей Безруков подарил тебе книгу со своим автографом", - сказал Хуснуллин мальчику по видеосвязи. Директор театра провела для Никиты экскурсию. Мальчик посетил саундчек оркестра театра, прочитал на сцене стихотворение, а также в качестве зрителя посмотрел спектакль "Маленький принц". В качестве дополнительного подарка Никита получил книгу "История русского театра" с автографом Сергея Безрукова. Также вице-премьер исполнил ещё одно желание Никиты и подарил ему плюшевого медведя. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250105/fomin-1992557154.html
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москва, сергей безруков, россия, марат хуснуллин, московский губернский театр, новый год 2025
Москва, Сергей Безруков, Россия, Марат Хуснуллин, Московский губернский театр, Новый год 2025
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Москвы выступить в театре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" организовал для 11-летнего Никиты из Москвы встречу с Сергеем Безруковым в Губернском театре, где мальчик также смог выступить.
Ранее вице-премьер принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" и снял с елки четыре шара-открытки. В одном из них было желание Никиты из Москвы, который мечтал увидеть закулисье Московского Губернского театра.
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"Я так понимаю, через несколько минут ты идёшь играть роль в театре... Я знаю, что там Сергей Безруков подарил тебе книгу со своим автографом", - сказал Хуснуллин мальчику по видеосвязи.
Директор театра провела для Никиты экскурсию. Мальчик посетил саундчек оркестра театра, прочитал на сцене стихотворение, а также в качестве зрителя посмотрел спектакль "Маленький принц". В качестве дополнительного подарка Никита получил книгу "История русского театра" с автографом Сергея Безрукова.
Также вице-премьер исполнил ещё одно желание Никиты и подарил ему плюшевого медведя.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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МоскваСергей БезруковРоссияМарат ХуснуллинМосковский губернский театрНовый год 2025
 
 
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