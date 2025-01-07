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Православные христиане отмечают Рождество Христово - РИА Новости, 07.01.2025
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Религия
 
00:00 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/khristiane-1991867133.html
Православные христиане отмечают Рождество Христово
Православные христиане отмечают Рождество Христово - РИА Новости, 07.01.2025
Православные христиане отмечают Рождество Христово
Православные верующие встречают Рождество Христово– один из главных христианских праздников. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:00:00+03:00
2025-01-07T00:00:00+03:00
религия
вифлеем
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иерусалим
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Православные верующие встречают Рождество Христово– один из главных христианских праздников.Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Правитель повелел провести всенародную перепись во всей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести метрики по коленам, племенам и родам.Потому Дева Мария и праведный Иосиф Обручник, происходившие от рода Давидова, должны были идти в родной город прародителя — Вифлеем. Постоялые дворы в Вифлееме были заняты. И супруги нашли ночлег в пещере для скота. В то время Марии наступило время родить. Так, среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Христос. Дева Мария спеленала Богомладенца и положила в ясли – кормушку для скота.Первыми, кто узнал о рождении Спасителя, были пастухи. О том им возвестил Ангел. Затем, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Иисусу пришли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, мудрецы направились в Иерусалим.Достигнув города, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну.В православной церкви в последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. По уставу в этот день положено есть сочиво. Традиционно оно готовится из зерен пшеницы, риса. Кроме того, 6 января у православных существует обычай не есть до первой звезды, напоминающей о Вифлеемской — возвестившей о рождении Иисуса.
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вифлеем, палестина, иерусалим, иисус христос, религия
Религия, Вифлеем, Палестина, Иерусалим, Иисус Христос, Религия
Православные христиане отмечают Рождество Христово

Православные верующие отмечают Рождество Христово

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующая у иконы "Рождество Христово" в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения
Верующая у иконы Рождество Христово в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верующая у иконы "Рождество Христово" в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Православные верующие встречают Рождество Христово– один из главных христианских праздников.
Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Правитель повелел провести всенародную перепись во всей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести метрики по коленам, племенам и родам.
Потому Дева Мария и праведный Иосиф Обручник, происходившие от рода Давидова, должны были идти в родной город прародителя — Вифлеем. Постоялые дворы в Вифлееме были заняты. И супруги нашли ночлег в пещере для скота. В то время Марии наступило время родить. Так, среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Христос. Дева Мария спеленала Богомладенца и положила в ясли – кормушку для скота.
Первыми, кто узнал о рождении Спасителя, были пастухи. О том им возвестил Ангел. Затем, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Иисусу пришли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, мудрецы направились в Иерусалим.
Достигнув города, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну.
В православной церкви в последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. По уставу в этот день положено есть сочиво. Традиционно оно готовится из зерен пшеницы, риса. Кроме того, 6 января у православных существует обычай не есть до первой звезды, напоминающей о Вифлеемской — возвестившей о рождении Иисуса.
Православные праздники в январе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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