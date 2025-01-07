https://ria.ru/20250107/kholodets-1992704427.html
Врач назвал допустимую порцию холодца
Врач назвал допустимую порцию холодца - РИА Новости, 07.01.2025
Врач назвал допустимую порцию холодца
Порция холодца не должна превышать 150-200 граммов, а при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря, холецистите лучше и вовсе... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T03:07:00+03:00
2025-01-07T03:07:00+03:00
2025-01-07T05:53:00+03:00
андрей тяжельников
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Порция холодца не должна превышать 150-200 граммов, а при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря, холецистите лучше и вовсе отказаться от этой закуски, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников."Холодец — это очень насыщенное, калорийное и довольно жирное блюдо, поэтому злоупотреблять им не стоит. Достаточная порция — 150-200 граммов. Людям, которым противопоказаны мясные и рыбные бульоны, нужно и вовсе отказаться от этой закуски. Например, при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря, холецистите", — рассказал Тяжельников. По его словам, людям с ожирением следует готовить холодец из более диетических видов мяса.
https://ria.ru/20241216/kholodets-1989354102.html
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андрей тяжельников, новый год, общество
Андрей Тяжельников, Новый год, Общество
Врач назвал допустимую порцию холодца
Врач Тяжельников: порция холодца не должна превышать 150-200 граммов