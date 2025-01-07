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В ИКАО расследуют возможную хакерскую атаку - РИА Новости, 07.01.2025
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03:42 07.01.2025 (обновлено: 04:11 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/khakery-1992705612.html
В ИКАО расследуют возможную хакерскую атаку
В ИКАО расследуют возможную хакерскую атаку - РИА Новости, 07.01.2025
В ИКАО расследуют возможную хакерскую атаку
Международная организация гражданской авиации ООН (ИКАО) расследует сообщения о возможном инциденте в сфере безопасности, который, предположительно, связан с... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T03:42:00+03:00
2025-01-07T04:11:00+03:00
в мире
международная организация гражданской авиации
оон
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации ООН (ИКАО) расследует сообщения о возможном инциденте в сфере безопасности, который, предположительно, связан с хакерской атакой, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. "ИКАО активно расследует сообщения о потенциальном инциденте в сфере информационной безопасности, который, предположительно, связан с хакером, известным своими атаками на международные организации", - говорится в заявлении. Отмечается, что в организации предприняли незамедлительные меры для обеспечения безопасности.
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в мире, международная организация гражданской авиации, оон
В мире, Международная организация гражданской авиации, ООН
В ИКАО расследуют возможную хакерскую атаку

ИКАО расследует сообщения о возможном инциденте, связанном с хакерской атакой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации ООН (ИКАО) расследует сообщения о возможном инциденте в сфере безопасности, который, предположительно, связан с хакерской атакой, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
"ИКАО активно расследует сообщения о потенциальном инциденте в сфере информационной безопасности, который, предположительно, связан с хакером, известным своими атаками на международные организации", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в организации предприняли незамедлительные меры для обеспечения безопасности.
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