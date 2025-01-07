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Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на сотрудничество США и России - РИА Новости, 07.01.2025
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07:30 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/kapitoliy-1992710943.html
Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на сотрудничество США и России
Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на сотрудничество США и России - РИА Новости, 07.01.2025
Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на сотрудничество США и России
Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости выразил надежду, что США... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T07:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости выразил надежду, что США под руководством избранного президента Дональда Трампа будут сотрудничать с Россией во благо мира. "Нам, конечно, не нужен мир, контролируемый глобалистами, и я думаю, что Америка и Россия могут договориться об этом, по крайней мере, под администрацией Трампа. Знаете, я надеюсь увидеть, как они работают вместе, чтобы достичь взаимного процветания и конца глобализма", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Штурмовавший Капитолий "шаман" надеется на сотрудничество США и России

"Шаман" Анджели надеется на сотрудничество США и России при Трампе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости выразил надежду, что США под руководством избранного президента Дональда Трампа будут сотрудничать с Россией во благо мира.
"Нам, конечно, не нужен мир, контролируемый глобалистами, и я думаю, что Америка и Россия могут договориться об этом, по крайней мере, под администрацией Трампа. Знаете, я надеюсь увидеть, как они работают вместе, чтобы достичь взаимного процветания и конца глобализма", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу.
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