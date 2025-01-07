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Штурмовавший Капитолий "шаман" хочет посетить Россию
Штурмовавший Капитолий "шаман" хочет посетить Россию - РИА Новости, 07.01.2025
Штурмовавший Капитолий "шаман" хочет посетить Россию
Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости заявил, что хочет побывать... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T05:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости заявил, что хочет побывать в России, в особенности в Сибири, но в летнее время года. "То, что мне действительно хочется увидеть в России, так это Сибирь. Знаете, шаман это ведь на самом деле сибирский или монгольский термин... Я бы также посмотрел Москву. Архитектура красивая", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли. Он происходит из жаркого пустынного штата Аризона, поэтому, по словам Анджели, он не хотел бы ехать в Сибирь в зимнее время года. Ему интересно было бы узнать культуру местных народов, так как они не только выживают в условиях жесткого климата, но и процветают. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года Анджели вышел на свободу.
https://ria.ru/20250106/tramp-1992626526.html
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в мире, россия, москва, джо байден
В мире, Россия, Москва, Джо Байден
Штурмовавший Капитолий "шаман" хочет посетить Россию
"Шаман" Анджели хочет посетить Сибирь летом