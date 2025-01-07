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Штурмовавший Капитолий "шаман" заявил, что ждет от Трампа мира на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
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10:29 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/kapitolij-1992722572.html
Штурмовавший Капитолий "шаман" заявил, что ждет от Трампа мира на Украине
Штурмовавший Капитолий "шаман" заявил, что ждет от Трампа мира на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
Штурмовавший Капитолий "шаман" заявил, что ждет от Трампа мира на Украине
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что ждет от избранного президента США Дональда Трампа урегулирования украинского... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что ждет от избранного президента США Дональда Трампа урегулирования украинского конфликта. "Абсолютно точно - мира. Единственная причина, по которой мира нет, это администрация Джо Байдена и Камалы Харрис. Изначально были мирные переговоры, а администрация Байдена и Харрис сказала, чтобы Владимир Зеленский вышел из них. Достали свои ниточки и дернули его как марионетку, чтобы он сказал нет", - заявил Ченсли на вопрос о том, добьется ли Трамп мира в первый день в должности. Ченсли теперь сменил имя на Джейк Анджели. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа. Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу. Более 1500 человек были предъявлены обвинения за штурм Капитолия. Трамп ранее обещал помиловать почти всех участников штурма, за исключением тех, кто тогда "вышли из под контроля", в первый же день вступления в должность - 20 января.
https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html
https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис
Штурмовавший Капитолий "шаман" заявил, что ждет от Трампа мира на Украине

Штурмовавший Капитолий "шаман" уверен, что Трамп добьется мира на Украине

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что ждет от избранного президента США Дональда Трампа урегулирования украинского конфликта.
"Абсолютно точно - мира. Единственная причина, по которой мира нет, это администрация Джо Байдена и Камалы Харрис. Изначально были мирные переговоры, а администрация Байдена и Харрис сказала, чтобы Владимир Зеленский вышел из них. Достали свои ниточки и дернули его как марионетку, чтобы он сказал нет", - заявил Ченсли на вопрос о том, добьется ли Трамп мира в первый день в должности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Зеленский приготовил Трампу подарок на свой день рождения
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Ченсли теперь сменил имя на Джейк Анджели.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа. Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу.
Более 1500 человек были предъявлены обвинения за штурм Капитолия. Трамп ранее обещал помиловать почти всех участников штурма, за исключением тех, кто тогда "вышли из под контроля", в первый же день вступления в должность - 20 января.
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