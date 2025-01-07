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Кадыров поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025
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16:22 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/kadyrov-1992747810.html
Кадыров поздравил россиян с Рождеством
Кадыров поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025
Кадыров поздравил россиян с Рождеством
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил христиан России с Рождеством Христовым. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T16:22:00+03:00
2025-01-07T16:22:00+03:00
россия
рамзан кадыров
владимир путин
рождество христово
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ГРОЗНЫЙ, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил христиан России с Рождеством Христовым. "Поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – Рождеством Христовым! Для всех христиан это самый добрый праздник, символизирующий мир, любовь, искренность и все самое лучшее", — написал Кадыров в поздравлении. Он добавил, что в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря политике президента РФ Владимира Путина, считает руководитель республики, права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти. "Для нас, мусульман, Иисус - Пророк Иса (алейхи салям!) является одним из самых уважаемых любимцев Всевышнего Аллаха, и поэтому все мы едины в его почитании", — написал он.
https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1992727428.html
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россия, рамзан кадыров, владимир путин, рождество христово
Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Рождество Христово
Кадыров поздравил россиян с Рождеством

Глава Чечни Кадыров поздравил христиан с Рождеством Христовым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил христиан России с Рождеством Христовым.
"Поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – Рождеством Христовым! Для всех христиан это самый добрый праздник, символизирующий мир, любовь, искренность и все самое лучшее", — написал Кадыров в поздравлении.
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Он добавил, что в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря политике президента РФ Владимира Путина, считает руководитель республики, права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти.
"Для нас, мусульман, Иисус - Пророк Иса (алейхи салям!) является одним из самых уважаемых любимцев Всевышнего Аллаха, и поэтому все мы едины в его почитании", — написал он.
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РоссияРамзан КадыровВладимир ПутинРождество Христово
 
 
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