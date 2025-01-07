https://ria.ru/20250107/kadyrov-1992747810.html

Кадыров поздравил россиян с Рождеством

Кадыров поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025

Кадыров поздравил россиян с Рождеством

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил христиан России с Рождеством Христовым. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T16:22:00+03:00

2025-01-07T16:22:00+03:00

2025-01-07T16:22:00+03:00

россия

рамзан кадыров

владимир путин

рождество христово

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ГРОЗНЫЙ, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил христиан России с Рождеством Христовым. "Поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – Рождеством Христовым! Для всех христиан это самый добрый праздник, символизирующий мир, любовь, искренность и все самое лучшее", — написал Кадыров в поздравлении. Он добавил, что в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря политике президента РФ Владимира Путина, считает руководитель республики, права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти. "Для нас, мусульман, Иисус - Пророк Иса (алейхи салям!) является одним из самых уважаемых любимцев Всевышнего Аллаха, и поэтому все мы едины в его почитании", — написал он.

https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1992727428.html

https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1913835689.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, рамзан кадыров, владимир путин, рождество христово