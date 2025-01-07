Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали
Поврежденный в декабре кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали
Водолаз во время погружения к месту ЧП. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, поврежденный в декабре, отремонтирован, сообщает финская компания-оператор Cinia Oy.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
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"Обрыв подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia был устранен, прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует", - говорится в сообщении.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило электрокабель EstLink 2 и четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.