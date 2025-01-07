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Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали - РИА Новости, 07.01.2025
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18:10 07.01.2025 (обновлено: 18:14 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/kabel-1992755955.html
Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали
Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали - РИА Новости, 07.01.2025
Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали
Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, поврежденный в декабре, отремонтирован, сообщает финская компания-оператор Cinia Oy. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:10:00+03:00
2025-01-07T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, поврежденный в декабре, отремонтирован, сообщает финская компания-оператор Cinia Oy. Четыре подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. "Обрыв подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia был устранен, прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует", - говорится в сообщении. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило электрокабель EstLink 2 и четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
https://ria.ru/20241227/kabel-1991698976.html
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в мире, финляндия, германия, эстония
В мире, Финляндия, Германия, Эстония
Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали

Поврежденный в декабре кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали

© Фото : Военно-морские силы Финляндии/XВодолаз во время погружения к месту ЧП
Водолаз во время погружения к месту ЧП - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото : Военно-морские силы Финляндии/X
Водолаз во время погружения к месту ЧП. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, поврежденный в декабре, отремонтирован, сообщает финская компания-оператор Cinia Oy.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
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"Обрыв подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia был устранен, прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует", - говорится в сообщении.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило электрокабель EstLink 2 и четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
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