https://ria.ru/20250107/kabel-1992755955.html

Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали

Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали - РИА Новости, 07.01.2025

Поврежденный в Балтийском море подводный кабель отремонтировали

Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, поврежденный в декабре, отремонтирован, сообщает финская компания-оператор Cinia Oy. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:10:00+03:00

2025-01-07T18:10:00+03:00

2025-01-07T18:14:00+03:00

в мире

финляндия

германия

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905000180_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_db4ee3347bb5dcdcaba560d94a3856cd.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, поврежденный в декабре, отремонтирован, сообщает финская компания-оператор Cinia Oy. Четыре подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. "Обрыв подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia был устранен, прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует", - говорится в сообщении. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило электрокабель EstLink 2 и четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.

https://ria.ru/20241227/kabel-1991698976.html

https://ria.ru/20250102/arest-1992339517.html

финляндия

германия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, германия, эстония