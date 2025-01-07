https://ria.ru/20250107/izvestiya-1992715131.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества по телефону
Россиян предупредили о новом способе мошенничества по телефону - РИА Новости, 07.01.2025
Россиян предупредили о новом способе мошенничества по телефону
Использование дипфейк-звонков стало одним из самых опасных способов мошенничества, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:07:00+03:00
2025-01-07T09:07:00+03:00
2025-01-07T14:54:00+03:00
мошенничество
происшествия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Использование дипфейк-звонков стало одним из самых опасных способов мошенничества, сообщает газета "Известия"."Речь может идти о десятках тысяч случаев. На данный момент не существует централизованной системы отслеживания или регистрации всех случаев дипфейк-атак в реальном времени", — говорится в материале.Отмечается, что существует множество схем обмана: от звонков от якобы родственников или начальников до применения дипфейков во время видеозвонков в реальном времени, что считается особо опасным."Такие звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, которые могут довести до противоправных действий, эмоционального истощения. Лучший, быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить", — рекомендует газета.По данным МВД, мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них срабатывает около тысячи, но ущерб при этом "колоссальный".
https://ria.ru/20241228/svyaz-1991802125.html
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мошенничество, происшествия, россия, технологии
Мошенничество, Происшествия, Россия, Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества по телефону
Известия: мошенники используют дипфейк-звонки от родственников
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Использование дипфейк-звонков стало одним из самых опасных способов мошенничества, сообщает газета "Известия
".
"Речь может идти о десятках тысяч случаев. На данный момент не существует централизованной системы отслеживания или регистрации всех случаев дипфейк-атак в реальном времени", — говорится в материале.
Отмечается, что существует множество схем обмана: от звонков от якобы родственников или начальников до применения дипфейков во время видеозвонков в реальном времени, что считается особо опасным.
"Такие звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, которые могут довести до противоправных действий, эмоционального истощения. Лучший, быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить", — рекомендует газета.
По данным МВД, мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них срабатывает около тысячи, но ущерб при этом "колоссальный".