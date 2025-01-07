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В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1 - РИА Новости, 07.01.2025
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01:23 07.01.2025 (обновлено: 05:57 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html
В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1
В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1 - РИА Новости, 07.01.2025
В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1
Первая смерть от птичьего гриппа типа H5N1 зафиксирована в американском штате Луизиана и в целом в США, сообщает местный департамент здравоохранения. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T01:23:00+03:00
2025-01-07T05:57:00+03:00
сша
луизиана
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первая смерть от птичьего гриппа типа H5N1 зафиксирована в американском штате Луизиана и в целом в США, сообщает местный департамент здравоохранения.В конце декабря Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщали о мутации вируса птичьего гриппа у пациента, столкнувшегося с тяжелым ходом болезни. "Департамент здравоохранения Луизианы сообщает о первой в США смерти человека от птичьего гриппа", — говорится в публикации на сайте ведомства. Как указывается в сообщении, пациент был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания. По данным ведомства, он заразился птичьим гриппом после контактов с домашними и дикими птицами.Согласно данным департамента, в настоящий момент этот случай остается единственным случаем заражения человека птичьим гриппом в Луизиане.Ведомство отмечает, что риск для населения в целом остается низким.Ранее ученые из американского исследовательского института Скриппса обнаружили, что достаточно всего одной мутации, чтобы штамм высокопатогенного "птичьего гриппа" H5N1 начал легко распространяться среди людей. Если это произойдет не в лабораторных условиях, а в живой природе, человечеству грозит новая пандемия, отметили они.С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения инфекции, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. В России также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве. Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.
https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html
https://ria.ru/20241227/gripp-1991621479.html
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сша, луизиана, россия
США, Луизиана, Россия
В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1

В Луизиане зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1

© AP Photo / Jenny KaneКапельница в американской больнице
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Капельница в американской больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первая смерть от птичьего гриппа типа H5N1 зафиксирована в американском штате Луизиана и в целом в США, сообщает местный департамент здравоохранения.
В конце декабря Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщали о мутации вируса птичьего гриппа у пациента, столкнувшегося с тяжелым ходом болезни.
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"Департамент здравоохранения Луизианы сообщает о первой в США смерти человека от птичьего гриппа", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Как указывается в сообщении, пациент был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания. По данным ведомства, он заразился птичьим гриппом после контактов с домашними и дикими птицами.
Согласно данным департамента, в настоящий момент этот случай остается единственным случаем заражения человека птичьим гриппом в Луизиане.
Ведомство отмечает, что риск для населения в целом остается низким.
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Ранее ученые из американского исследовательского института Скриппса обнаружили, что достаточно всего одной мутации, чтобы штамм высокопатогенного "птичьего гриппа" H5N1 начал легко распространяться среди людей. Если это произойдет не в лабораторных условиях, а в живой природе, человечеству грозит новая пандемия, отметили они.
С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения инфекции, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. В России также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве.
Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.
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