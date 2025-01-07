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В Греции назвали условие для обращения ЕС к Лиссабонскому договору
В Греции назвали условие для обращения ЕС к Лиссабонскому договору - РИА Новости, 07.01.2025
В Греции назвали условие для обращения ЕС к Лиссабонскому договору
Европейский союз может обратиться к Лиссабонскому договору, если избранный президент США Дональд Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T07:06:00+03:00
2025-01-07T07:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Европейский союз может обратиться к Лиссабонскому договору, если избранный президент США Дональд Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО, заявил РИА Новости профессор Эгейского колледжа в Афинах Ставрос Калентеридис. "Этот сценарий станет актуальным, если Дональд Трамп осуществит свои прошлые угрозы в отношении НАТО. Ранее он заявлял, что США могут отказать в защите тем членам НАТО, которые не выполняют требования по минимальным расходам на оборону", – сказал Калентеридис, подчеркнув, что такой поворот событий ослабит НАТО и даст ЕС возможность обратиться к Статье 42.7 Лиссабонского договора, содержащей положение о солидарности. По мнению профессора, сложившаяся ситуация может открыть Франции дверь к лидерству в этой сфере – "это государство исторически стремилось к независимому военному курсу и иногда отклонялось от курса НАТО". Таким образом, будущий президент Франции, руководствуясь идеями о независимости страны, сможет постепенно разорвать связи с НАТО, считает эксперт. В долгосрочной перспективе это также может принести пользу России, заключил Калентеридис. В прошлом президент Франции Эмманюэль Макрон выражал скептицизм по отношению к НАТО, утверждая, что организация полностью утратила координацию внутри союза и это можно охарактеризовать как "смерть мозга".
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в мире, франция, сша, афины, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Франция, США, Афины, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В Греции назвали условие для обращения ЕС к Лиссабонскому договору
Эгейский колледж: ЕС обратится к Лиссабонскому договору при выходе США из НАТО
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Европейский союз может обратиться к Лиссабонскому договору, если избранный президент США Дональд Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО, заявил РИА Новости профессор Эгейского колледжа в Афинах Ставрос Калентеридис.
"Этот сценарий станет актуальным, если Дональд Трамп осуществит свои прошлые угрозы в отношении НАТО. Ранее он заявлял, что США могут отказать в защите тем членам НАТО, которые не выполняют требования по минимальным расходам на оборону", – сказал Калентеридис, подчеркнув, что такой поворот событий ослабит НАТО и даст ЕС возможность обратиться к Статье 42.7 Лиссабонского договора, содержащей положение о солидарности.
По мнению профессора, сложившаяся ситуация может открыть Франции дверь к лидерству в этой сфере – "это государство исторически стремилось к независимому военному курсу и иногда отклонялось от курса НАТО". Таким образом, будущий президент Франции, руководствуясь идеями о независимости страны, сможет постепенно разорвать связи с НАТО, считает эксперт. В долгосрочной перспективе это также может принести пользу России, заключил Калентеридис.
В прошлом президент Франции Эмманюэль Макрон выражал скептицизм по отношению к НАТО, утверждая, что организация полностью утратила координацию внутри союза и это можно охарактеризовать как "смерть мозга".