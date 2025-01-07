Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании
Guardian: герб Дании могли изменить из-за слов Трампа о Гренландии
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Изменение королевского герба Дании в начале января может быть связано со словами избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, утверждает британская газета Guardian.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. Так он прокомментировал свое решение назначить экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри новым американским послом в Дании. В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
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"Король Дании шокировал некоторых историков, изменив королевский герб так, чтобы на нем были более заметны Гренландия и Фарерские острова, что также было воспринято как отпор Дональду Трампу", — говорится в публикации издания.
Как указывает газета, на предыдущих королевских гербах Дании на протяжении 500 лет изображались три короны, символизирующих Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией (1397-1523). В новой версии герба убрали короны, традиционно изображавшиеся на третьем поле центрального щита. Вместо них второе и третье поле занимают увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, размещенных на гербах Гренландии и Фарерских островов соответственно.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
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