https://ria.ru/20250107/grenlandiya-1992706882.html

Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании

Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании - РИА Новости, 07.01.2025

Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании

Изменение королевского герба Дании в начале января может быть связано со словами избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, утверждает РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T04:43:00+03:00

2025-01-07T04:43:00+03:00

2025-01-07T05:59:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Изменение королевского герба Дании в начале января может быть связано со словами избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, утверждает британская газета Guardian.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. Так он прокомментировал свое решение назначить экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри новым американским послом в Дании. В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. "Король Дании шокировал некоторых историков, изменив королевский герб так, чтобы на нем были более заметны Гренландия и Фарерские острова, что также было воспринято как отпор Дональду Трампу", — говорится в публикации издания. Как указывает газета, на предыдущих королевских гербах Дании на протяжении 500 лет изображались три короны, символизирующих Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией (1397-1523). В новой версии герба убрали короны, традиционно изображавшиеся на третьем поле центрального щита. Вместо них второе и третье поле занимают увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, размещенных на гербах Гренландии и Фарерских островов соответственно. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20241229/tramp-1991944294.html

https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991130692.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп