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Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании - РИА Новости, 07.01.2025
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04:43 07.01.2025 (обновлено: 05:59 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/grenlandiya-1992706882.html
Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании
Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании - РИА Новости, 07.01.2025
Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании
Изменение королевского герба Дании в начале января может быть связано со словами избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, утверждает РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T04:43:00+03:00
2025-01-07T05:59:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Изменение королевского герба Дании в начале января может быть связано со словами избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, утверждает британская газета Guardian.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. Так он прокомментировал свое решение назначить экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри новым американским послом в Дании. В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. "Король Дании шокировал некоторых историков, изменив королевский герб так, чтобы на нем были более заметны Гренландия и Фарерские острова, что также было воспринято как отпор Дональду Трампу", — говорится в публикации издания. Как указывает газета, на предыдущих королевских гербах Дании на протяжении 500 лет изображались три короны, символизирующих Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией (1397-1523). В новой версии герба убрали короны, традиционно изображавшиеся на третьем поле центрального щита. Вместо них второе и третье поле занимают увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, размещенных на гербах Гренландии и Фарерских островов соответственно. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20241229/tramp-1991944294.html
https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991130692.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
Guardian назвала возможную причину изменения герба Дании

Guardian: герб Дании могли изменить из-за слов Трампа о Гренландии

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Изменение королевского герба Дании в начале января может быть связано со словами избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, утверждает британская газета Guardian.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. Так он прокомментировал свое решение назначить экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри новым американским послом в Дании. В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
СМИ прокомментировали слова Дональда Трампа о покупке Гренландии
29 декабря 2024, 02:27
«
"Король Дании шокировал некоторых историков, изменив королевский герб так, чтобы на нем были более заметны Гренландия и Фарерские острова, что также было воспринято как отпор Дональду Трампу", — говорится в публикации издания.
Как указывает газета, на предыдущих королевских гербах Дании на протяжении 500 лет изображались три короны, символизирующих Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией (1397-1523). В новой версии герба убрали короны, традиционно изображавшиеся на третьем поле центрального щита. Вместо них второе и третье поле занимают увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, размещенных на гербах Гренландии и Фарерских островов соответственно.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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25 декабря 2024, 07:54
 
В миреГренландияДанияСШАДональд Трамп
 
 
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