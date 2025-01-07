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Сын Трампа прибыл в Гренландию - РИА Новости, 07.01.2025
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17:44 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/grenlandija-1992754075.html
Сын Трампа прибыл в Гренландию
Сын Трампа прибыл в Гренландию - РИА Новости, 07.01.2025
Сын Трампа прибыл в Гренландию
Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T17:44:00+03:00
2025-01-07T17:44:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом и заявил, что там красиво. "Гренландия - красивая!!!" - написал он в социальной сети X. Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что сын Трампа приедет во вторник с частным визитом в Гренландию. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Сын Трампа прибыл в Гренландию

Сын Трампа прибыл в Гренландию и заявил, что там красиво

© AP Photo / Kathy WillensДональд Трамп младший
Дональд Трамп младший - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Kathy Willens
Дональд Трамп младший. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом и заявил, что там красиво.
«
"Гренландия - красивая!!!" - написал он в социальной сети X.
Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что сын Трампа приедет во вторник с частным визитом в Гренландию.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп пообещал сделать Гренландию "снова великой"
Вчера, 05:13
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
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