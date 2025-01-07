https://ria.ru/20250107/grenlandija-1992754075.html

Сын Трампа прибыл в Гренландию

Сын Трампа прибыл в Гренландию - РИА Новости, 07.01.2025

Сын Трампа прибыл в Гренландию

Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T17:44:00+03:00

2025-01-07T17:44:00+03:00

2025-01-07T17:44:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом и заявил, что там красиво. "Гренландия - красивая!!!" - написал он в социальной сети X. Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что сын Трампа приедет во вторник с частным визитом в Гренландию. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html

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Варвара Скокшина

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп