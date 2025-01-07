Сын Трампа прибыл в Гренландию
Сын Трампа прибыл в Гренландию и заявил, что там красиво
© AP Photo / Kathy WillensДональд Трамп младший
© AP Photo / Kathy Willens
Дональд Трамп младший. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом и заявил, что там красиво.
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"Гренландия - красивая!!!" - написал он в социальной сети X.
Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что сын Трампа приедет во вторник с частным визитом в Гренландию.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.