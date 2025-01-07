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В Госдуме заявили о скорой перезагрузке международных отношений - РИА Новости, 07.01.2025
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08:23 07.01.2025 (обновлено: 08:24 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/gosduma-1992712936.html
В Госдуме заявили о скорой перезагрузке международных отношений
В Госдуме заявили о скорой перезагрузке международных отношений - РИА Новости, 07.01.2025
В Госдуме заявили о скорой перезагрузке международных отношений
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T08:23:00+03:00
2025-01-07T08:24:00+03:00
политика
россия
украина
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений. "Не сомневаюсь, что 2025 год станет годом перезагрузки, распада одних не оправдавших себя противоборствующих блоков и создания новых", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, процесс объединения вокруг России других государств в виде политического и экономического блока, способного противостоять гегемонии Запада, усилится. "У Запада в текущем году появится забот полон рот, и их волновать проблемы скатывающейся на обочину истории какой-то Украины вместе с захватившими в ней власть предателями нацистского толка совершенно не будут", - считает депутат.
https://ria.ru/20250106/gosduma-1992626002.html
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политика, россия, украина, михаил шеремет
Политика, Россия, Украина, Михаил Шеремет
В Госдуме заявили о скорой перезагрузке международных отношений

Депутат Шеремет: 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений.
"Не сомневаюсь, что 2025 год станет годом перезагрузки, распада одних не оправдавших себя противоборствующих блоков и создания новых", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его мнению, процесс объединения вокруг России других государств в виде политического и экономического блока, способного противостоять гегемонии Запада, усилится.
"У Запада в текущем году появится забот полон рот, и их волновать проблемы скатывающейся на обочину истории какой-то Украины вместе с захватившими в ней власть предателями нацистского толка совершенно не будут", - считает депутат.
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