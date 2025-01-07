https://ria.ru/20250107/gosduma-1992701573.html

В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж - РИА Новости, 07.01.2025

В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T01:09:00+03:00

2025-01-07T01:09:00+03:00

2025-01-07T01:09:00+03:00

общество

жкх

владимир кошелев

госдума рф

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом, что в "платежках" за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ, рассказал РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев. "Ко второму чтению дорабатываем законопроект, где предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. В платежках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению "прозрачности" трат управляющих компаний и качества работ", - заявил Кошелев. Парламентарий добавил, что сегодня в "платежках" за ЖКХ формулировка звучит как "расходы на содержание и текущий ремонт". По его словам, в любом месте, где есть союз "и", появляется возможность для недобросовестных управляющих компаний. "Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены. Мы же предлагаем выделить в отдельную строку в платежном документе плату за текущий ремонт и обязать управляющие организации каждый квартал отчитываться перед жильцами о соответствующих поступлениях и расходах", - отметил Кошелев.

https://realty.ria.ru/20241217/gosduma-1989710810.html

https://realty.ria.ru/20250106/lifty-1992640377.html

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общество, жкх, владимир кошелев, госдума рф