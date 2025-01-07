https://ria.ru/20250107/gosdep-1992706729.html

Госдеп США осудил эскалацию конфликта на востоке ДР Конго

Госдеп США осудил эскалацию конфликта на востоке ДР Конго - РИА Новости, 07.01.2025

Госдеп США осудил эскалацию конфликта на востоке ДР Конго

США призвали к прекращению огня на востоке Демократической Республики Конго на фоне того, что повстанцы движения M23 захватили административный центр территории РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T04:32:00+03:00

2025-01-07T04:32:00+03:00

2025-01-07T04:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США призвали к прекращению огня на востоке Демократической Республики Конго на фоне того, что повстанцы движения M23 захватили административный центр территории Мазизи, заявил госдепартамент. "Соединенные Штаты осуждают дерзкие нарушения режима прекращения огня на востоке ДРК вооруженной группировкой M23, поддерживаемой Руандой и санкционированной США и ООН. Продолжающиеся наступления M23, включая взятие города Мазизи в эти выходные, подрывают усилия по достижению мира путем переговоров", - говорится в заявлении. Госдепартамент США вновь призывает Руанду вывести свои войска и военное оборудование из ДР Конго. "Чтобы положить конец конфликту и страданиям, крайне важно, чтобы ДРК и Руанда выполнили свои обязательства в рамках Луандийского процесса, осуществляемого при посредничестве Анголы, и обеспечили функционирование усиленного специального механизма проверки", - подчеркнули в госдепе. На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии. В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.

https://ria.ru/20241223/gosdepssha-1990795473.html

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в мире, сша, руанда, ангола, поль кагаме, государственный департамент сша, оон