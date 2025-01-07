https://ria.ru/20250107/gorlovka-1992738642.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 07.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:59:00+03:00
2025-01-07T13:59:00+03:00
2025-01-07T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 09.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает управление в своем Telegram-канале. Также ВСУ с 9.35 по 10.20 выпустили по Горловке семь снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250107/gorlovka-1992727741.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992599559.html
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горловка, украина, донецк, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра по Горловке