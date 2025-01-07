https://ria.ru/20250107/germaniya-1992708953.html

РАН: Германия не снизит военные расходы несмотря на проблемы с бюджетом

РАН: Германия не снизит военные расходы несмотря на проблемы с бюджетом - РИА Новости, 07.01.2025

РАН: Германия не снизит военные расходы несмотря на проблемы с бюджетом

Власти Германии столкнутся с проблемой при формировании бюджета в 2025 году, но снижения военных расходов не будет, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T06:05:00+03:00

2025-01-07T06:05:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Власти Германии столкнутся с проблемой при формировании бюджета в 2025 году, но снижения военных расходов не будет, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В ФРГ сохранятся низкие темпы экономического роста. В связи с этим проблемой для новой коалиции станет формирование бюджета", - сообщается в ежегодном прогнозе "Россия и мир: 2025". Авторы доклада предполагают, что правительство будет проводить реформы, направленные на повышение экономической эффективности, разрабатывать меры по снижению налогов, а также сокращать расходы на социальную сферу и экологические инициативы. "Берлин не снизит военные расходы, продолжит действовать Специальный фонд модернизации бундесвера", - говорится в докладе. Как ожидается, на фоне низкого старта будут несколько увеличены мощности производства артиллерийских снарядов, ПВО (САУ IRIS-T). "Однако серьезный рост мощностей военной промышленности Германии не ожидается", - заключили авторы прогноза. Ранее министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что увеличение инвестиций в оборону является важной частью будущих приоритетов ФРГ, и призвал партии проработать способы финансирования. По его словам, в долгосрочной перспективе Германии необходимо значительно увеличить оборонный бюджет, чтобы выполнять свои международные обязательства. Одним из путей к достижению этой цели Кукис назвал целенаправленную реформу долгового тормоза (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, победивший на выборах в США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20250106/germanija-1992639544.html

https://ria.ru/20250103/uran-1992449771.html

https://ria.ru/20250103/germanija-1992434176.html

германия

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в мире, германия, сша, вильнюс, дональд трамп, нато