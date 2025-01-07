https://ria.ru/20250107/germanija-1992735833.html
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке - РИА Новости, 07.01.2025
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке
В Германии задержали мужчину, который ворвался в банк в Римбахе и захватил заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:28:00+03:00
2025-01-07T13:28:00+03:00
2025-01-07T13:47:00+03:00
в мире
гессен
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БЕРЛИН, 7 янв — РИА Новости. В Германии задержали мужчину, который ворвался в банк в Римбахе и захватил заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X."Полицейская операция завершена. Мы задержали преступника", — указано в материале.Бывший заложник находится под защитой полиции.Сегодня утром мужчина ворвался в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника. На месте инцидента работала полиция, в том числе специальные оперативники.
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html
гессен
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гессен
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке
В немецком Римбахе задержали мужчину, захватившего заложника в банке