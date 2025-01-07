https://ria.ru/20250107/germanija-1992735833.html

В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке

В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке - РИА Новости, 07.01.2025

В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке

В Германии задержали мужчину, который ворвался в банк в Римбахе и захватил заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:28:00+03:00

2025-01-07T13:28:00+03:00

2025-01-07T13:47:00+03:00

в мире

гессен

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БЕРЛИН, 7 янв — РИА Новости. В Германии задержали мужчину, который ворвался в банк в Римбахе и захватил заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X."Полицейская операция завершена. Мы задержали преступника", — указано в материале.Бывший заложник находится под защитой полиции.Сегодня утром мужчина ворвался в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника. На месте инцидента работала полиция, в том числе специальные оперативники.

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html

гессен

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гессен