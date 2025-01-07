Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 07.01.2025 (обновлено: 13:47 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/germanija-1992735833.html
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке - РИА Новости, 07.01.2025
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке
В Германии задержали мужчину, который ворвался в банк в Римбахе и захватил заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:28:00+03:00
2025-01-07T13:47:00+03:00
в мире
гессен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg
БЕРЛИН, 7 янв — РИА Новости. В Германии задержали мужчину, который ворвался в банк в Римбахе и захватил заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X."Полицейская операция завершена. Мы задержали преступника", — указано в материале.Бывший заложник находится под защитой полиции.Сегодня утром мужчина ворвался в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника. На месте инцидента работала полиция, в том числе специальные оперативники.
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html
гессен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_185:0:1786:1201_1920x0_80_0_0_0a484d7b852f37c623d4c011ea71f642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гессен
В мире, Гессен
В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке

В немецком Римбахе задержали мужчину, захватившего заложника в банке

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 7 янв — РИА Новости. В Германии задержали мужчину, который ворвался в банк в Римбахе и захватил заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X.
«
"Полицейская операция завершена. Мы задержали преступника", — указано в материале.
Бывший заложник находится под защитой полиции.
Сегодня утром мужчина ворвался в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника. На месте инцидента работала полиция, в том числе специальные оперативники.
Ситуация на месте в Петропавловско-Камчатском, мужчина удерживает женщину силой, угрожает расправой - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
22 марта 2024, 03:14
 
В миреГессен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала