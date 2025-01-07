Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/gaz-1992772227.html
Цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.01.2025
Цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника прибавили 1,2%, превысив 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T22:42:00+03:00
2025-01-07T22:42:00+03:00
экономика
цены на нефть
европа
нидерланды
украина
газпром
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_6c0e459079495dd66d1fc900df600a36.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника прибавили 1,2%, превысив 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 500,1 доллара (–1,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 495,9 доллара (–2,3%). Последние фьючерсы торговались по 513,7 доллара (+1,2%), что стало ценовым максимумом вторника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 507,8 доллара за тысячу кубометров. Цены опускались ниже 500 долларов впервые с конца декабря. Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
https://ria.ru/20250107/gaz-1992733000.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
европа
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d31a38e4366e58a7f5a8ff0e6a3ff73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, нидерланды, украина, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, транзит газа через украину
Экономика, Цены на нефть, Европа, Нидерланды, Украина, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, транзит газа через Украину
Цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров

ICE: биржевые цены на газ в Европе прибавили 1,2%, превысив $510 за тыс кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника прибавили 1,2%, превысив 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 500,1 доллара (–1,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 495,9 доллара (–2,3%). Последние фьючерсы торговались по 513,7 доллара (+1,2%), что стало ценовым максимумом вторника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 507,8 доллара за тысячу кубометров.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе
Вчера, 12:55
Цены опускались ниже 500 долларов впервые с конца декабря.
Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаНидерландыУкраинаГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украинытранзит газа через Украину
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала