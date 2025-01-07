https://ria.ru/20250107/gaz-1992772227.html

Цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.01.2025

Цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника прибавили 1,2%, превысив 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T22:42:00+03:00

2025-01-07T22:42:00+03:00

2025-01-07T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника прибавили 1,2%, превысив 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 500,1 доллара (–1,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 495,9 доллара (–2,3%). Последние фьючерсы торговались по 513,7 доллара (+1,2%), что стало ценовым максимумом вторника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 507,8 доллара за тысячу кубометров. Цены опускались ниже 500 долларов впервые с конца декабря. Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

https://ria.ru/20250107/gaz-1992733000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, европа, нидерланды, украина, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, транзит газа через украину