https://ria.ru/20250107/gaz-1992741821.html
Отбор газа из хранилищ в Евросоюзе идет быстрее, чем год назад
Отбор газа из хранилищ в Евросоюзе идет быстрее, чем год назад - РИА Новости, 07.01.2025
Отбор газа из хранилищ в Евросоюзе идет быстрее, чем год назад
Отбор газа из хранилищ в ЕС идет быстрее, чем год назад, но запасы всё еще составляют порядка 70%, что можно считать уровнем выше среднего, сообщила на брифинге РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T14:48:00+03:00
2025-01-07T14:48:00+03:00
2025-01-07T14:51:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Отбор газа из хранилищ в ЕС идет быстрее, чем год назад, но запасы всё еще составляют порядка 70%, что можно считать уровнем выше среднего, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Что касается безопасности поставок газа, мы констатируем, что есть высокий отбор по сравнению с январем прошлого года, но запасы всё еще находятся на уровне 70%, это высокий уровень, он выше среднего", - сказала она. Представитель ЕК также добавила, что Комиссия находится в контакте со странами, затронутыми прекращением соглашения о транзите российского газа через Украину. "Мы проводим технические и политические контакты с затронутыми странами-членами ЕС, Молдавией и Украиной, чтобы подготовиться к последствиям и наблюдать за ситуацией", - сказала она. Анна-Каиса Итконен напомнила, что Еврокомиссия не являлась частью соглашения о транзите. "Еврокомиссия не была частью соглашения о транзите газа через Украину, Комиссия лишь пытается смягчить последствия от его завершения", - пояснила представитель ЕК.
https://ria.ru/20250106/gaz-1992696532.html
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украина, брюссель, молдавия, анна-каиса итконен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Брюссель, Молдавия, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Отбор газа из хранилищ в Евросоюзе идет быстрее, чем год назад
ЕК: отбор газа из хранилищ в ЕС идет быстрее, но запасы остаются на уровне 70%