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Сийярто прокомментировал решение Киева прекратить транзит газа из России - РИА Новости, 07.01.2025
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13:15 07.01.2025 (обновлено: 13:16 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/gaz-1992734935.html
Сийярто прокомментировал решение Киева прекратить транзит газа из России
Сийярто прокомментировал решение Киева прекратить транзит газа из России - РИА Новости, 07.01.2025
Сийярто прокомментировал решение Киева прекратить транзит газа из России
Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из РФ, но для всего ЕС это означает новые вызовы, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:15:00+03:00
2025-01-07T13:16:00+03:00
венгрия
украина
россия
петер сийярто
евросоюз
турецкий поток
транзит газа через украину
в мире
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из РФ, но для всего ЕС это означает новые вызовы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он напомнил, что энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой благодаря перенаправлению транзита через газопровод "Турецкий поток", за строительство которого Венгрию тоже критиковали.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20250106/gaz-1992696532.html
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венгрия, украина, россия, петер сийярто, евросоюз, турецкий поток, транзит газа через украину, в мире
Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, Турецкий поток, транзит газа через Украину, В мире
Сийярто прокомментировал решение Киева прекратить транзит газа из России

Сийярто: прекращение транзита газа из РФ означает новые вызовы для ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из РФ, но для всего ЕС это означает новые вызовы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он напомнил, что энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой благодаря перенаправлению транзита через газопровод "Турецкий поток", за строительство которого Венгрию тоже критиковали.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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Bloomberg сообщил о рекордных закупках ЕС газа у России
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ВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоЕвросоюзТурецкий потоктранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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