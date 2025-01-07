https://ria.ru/20250107/gaz-1992734935.html

Сийярто прокомментировал решение Киева прекратить транзит газа из России

Сийярто прокомментировал решение Киева прекратить транзит газа из России - РИА Новости, 07.01.2025

Сийярто прокомментировал решение Киева прекратить транзит газа из России

Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из РФ, но для всего ЕС это означает новые вызовы, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:15:00+03:00

2025-01-07T13:15:00+03:00

2025-01-07T13:16:00+03:00

венгрия

украина

россия

петер сийярто

евросоюз

турецкий поток

транзит газа через украину

в мире

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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из РФ, но для всего ЕС это означает новые вызовы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он напомнил, что энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой благодаря перенаправлению транзита через газопровод "Турецкий поток", за строительство которого Венгрию тоже критиковали.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20250106/gaz-1992696532.html

венгрия

украина

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венгрия, украина, россия, петер сийярто, евросоюз, турецкий поток, транзит газа через украину, в мире