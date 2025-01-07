https://ria.ru/20250107/gaz-1992733000.html

В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе

В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 07.01.2025

В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе

После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:55:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20250104/gaz-1992532020.html

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украина, европа, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии, венгрия, в мире