https://ria.ru/20250107/gaz-1992733000.html
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 07.01.2025
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе
После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:55:00+03:00
2025-01-07T12:55:00+03:00
2025-01-07T12:56:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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украина, европа, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии, венгрия, в мире
Украина, Европа, Россия, Петер Сийярто, Санкции в отношении России, Венгрия, В мире
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе
Сийярто: цена на газ в Европе выросла на 20% после прекращения транзита из РФ