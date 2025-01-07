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В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 07.01.2025
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12:55 07.01.2025 (обновлено: 12:56 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/gaz-1992733000.html
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 07.01.2025
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе
После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:55:00+03:00
2025-01-07T12:56:00+03:00
украина
европа
россия
петер сийярто
санкции в отношении россии
венгрия
в мире
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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украина, европа, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии, венгрия, в мире
Украина, Европа, Россия, Петер Сийярто, Санкции в отношении России, Венгрия, В мире
В Венгрии заявили о росте цен на газ в Европе

Сийярто: цена на газ в Европе выросла на 20% после прекращения транзита из РФ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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4 января, 22:39
 
УкраинаЕвропаРоссияПетер СийяртоСанкции в отношении РоссииВенгрияВ мире
 
 
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