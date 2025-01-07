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В отсеке шасси самолета во Флориде нашли тела двух человек - РИА Новости, 07.01.2025
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17:56 07.01.2025 (обновлено: 18:43 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/florida-1992754895.html
В отсеке шасси самолета во Флориде нашли тела двух человек
В отсеке шасси самолета во Флориде нашли тела двух человек - РИА Новости, 07.01.2025
В отсеке шасси самолета во Флориде нашли тела двух человек
Тела двух человек были найдены в отсеке шасси самолета во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T17:56:00+03:00
2025-01-07T18:43:00+03:00
в мире
флорида
нью-йорк (город)
джон кеннеди (политик)
jetblue
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тела двух человек были найдены в отсеке шасси самолета во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на авиакомпанию JetBlue. "К сожалению, оба человека погибли", - приводит телеканал заявление JetBlue. Следствие устанавливает личности этих людей и обстоятельства их проникновения на борт воздушного судна.Как уточняет NBC News, тела были обнаружены в отсеке шасси самолета, который выполнял рейс из аэропорта имена Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
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в мире, флорида, нью-йорк (город), джон кеннеди (политик), jetblue
В мире, Флорида, Нью-Йорк (город), Джон Кеннеди (политик), JetBlue
В отсеке шасси самолета во Флориде нашли тела двух человек

Двух человек обнаружили мертвыми в отсеке шасси самолета JetBlue в США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тела двух человек были найдены в отсеке шасси самолета во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на авиакомпанию JetBlue.
"К сожалению, оба человека погибли", - приводит телеканал заявление JetBlue.
Следствие устанавливает личности этих людей и обстоятельства их проникновения на борт воздушного судна.
Как уточняет NBC News, тела были обнаружены в отсеке шасси самолета, который выполнял рейс из аэропорта имена Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
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