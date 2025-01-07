https://ria.ru/20250107/florida-1992754895.html

В отсеке шасси самолета во Флориде нашли тела двух человек

В отсеке шасси самолета во Флориде нашли тела двух человек - РИА Новости, 07.01.2025

В отсеке шасси самолета во Флориде нашли тела двух человек

Тела двух человек были найдены в отсеке шасси самолета во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T17:56:00+03:00

2025-01-07T17:56:00+03:00

2025-01-07T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тела двух человек были найдены в отсеке шасси самолета во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на авиакомпанию JetBlue. "К сожалению, оба человека погибли", - приводит телеканал заявление JetBlue. Следствие устанавливает личности этих людей и обстоятельства их проникновения на борт воздушного судна.Как уточняет NBC News, тела были обнаружены в отсеке шасси самолета, который выполнял рейс из аэропорта имена Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, флорида, нью-йорк (город), джон кеннеди (политик), jetblue