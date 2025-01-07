https://ria.ru/20250107/f-16-1992756475.html

В ВСУ заявили, что F-16 не могут соперничать с российскими самолетами

В ВСУ заявили, что F-16 не могут соперничать с российскими самолетами - РИА Новости, 07.01.2025

В ВСУ заявили, что F-16 не могут соперничать с российскими самолетами

Украинские истребители F-16 не могут соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами России, заявил начальник управления коммуникаций командования... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:22:00+03:00

2025-01-07T18:22:00+03:00

2025-01-07T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Украинские истребители F-16 не могут соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами России, заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Да, нам хотелось бы получить более мощные модификации "Эфок" с более мощными радарами и дальнобойными ракетами, потому что в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян довольно трудно… Только представьте, какую грозную сдерживающую силу в центре Европы составят закаленные войной украинские пилоты, когда на вооружение воздушных сил поступят, скажем, F-35", - приводит слова Игната в социальной сети Facebook*. В начале октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, впоследствии ожидается передача еще 13. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250107/mwm-1992745237.html

https://ria.ru/20250107/vsu-1992739165.html

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россия, украина, европа, метте фредериксен, вооруженные силы украины, нато