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В Евпатории на побережье обнаружили участки песка, загрязненные мазутом
В Евпатории на побережье обнаружили участки песка, загрязненные мазутом - РИА Новости, 07.01.2025
В Евпатории на побережье обнаружили участки песка, загрязненные мазутом
Участки песка на побережье, загрязненные мазутом обнаружены в Евпатории на западе полуострова, сообщил глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T19:20:00+03:00
2025-01-07T19:20:00+03:00
2025-01-07T23:35:00+03:00
происшествия
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Участки песка на побережье, загрязненные мазутом обнаружены в Евпатории на западе полуострова, сообщил глава администрации города Александр Юрьев. "На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязнённые мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов", - написал Юрьев в Telegram-канале. Выбросы носят единичный характер, но ситуация меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря, добавил он. Кроме того, найдены испачканные мазутом птицы. Их, по словам градоначальника, муниципальные службы отмывают и отправляют в парк львов "Тайган" на реабилитацию. Он попросил евпаторийцев при обнаружении птиц и выбросов мазута сообщать в ЕДДС по тел. +7(36569)42050, +79788987909. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html
https://ria.ru/20250106/ptitsy-1992647940.html
евпатория
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происшествия, евпатория, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым, черное море
Происшествия, Евпатория, Керченский пролив, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Республика Крым, Черное море
В Евпатории на побережье обнаружили участки песка, загрязненные мазутом
Власти Евпатории сообщили о мазутных загрязнениях от крушения танкеров