https://ria.ru/20250107/es-1992758813.html

В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа

В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа - РИА Новости, 08.01.2025

В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа

Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости продолжать поддержку принятия Украины в ЕС из-за отказа Киева продолжать транзит газа в Словакию, об этом... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-07T19:03:00+03:00

2025-01-07T19:03:00+03:00

2025-01-08T00:30:00+03:00

украина

словакия

киев

роберт фицо

владимир путин

евросоюз

нато

газпром

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БРАТИСЛАВА, 7 янв — РИА Новости. Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости продолжать поддержку принятия Украины в ЕС из-за отказа Киева продолжать транзит газа в Словакию, об этом заявили в партии.Как указала Hlas-SD, подобная позиция главы киевского режима Владимира Зеленского не соответствует принципам Евросоюза. В партии напомнили о серьезной помощи, которую Братислава оказывала Киеву, и отметили, что Словакия рассчитывала на взаимность со стороны Украины.

https://ria.ru/20250107/uscherb-1992745844.html

украина

словакия

киев

россия

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