https://ria.ru/20250107/es-1992758813.html
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа - РИА Новости, 08.01.2025
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа
Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости продолжать поддержку принятия Украины в ЕС из-за отказа Киева продолжать транзит газа в Словакию, об этом... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-07T19:03:00+03:00
2025-01-07T19:03:00+03:00
2025-01-08T00:30:00+03:00
украина
словакия
киев
роберт фицо
владимир путин
евросоюз
нато
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_510:244:2457:1339_1920x0_80_0_0_682e8e01b4f1f040c0b689ad7b2980d0.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 янв — РИА Новости. Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости продолжать поддержку принятия Украины в ЕС из-за отказа Киева продолжать транзит газа в Словакию, об этом заявили в партии.Как указала Hlas-SD, подобная позиция главы киевского режима Владимира Зеленского не соответствует принципам Евросоюза. В партии напомнили о серьезной помощи, которую Братислава оказывала Киеву, и отметили, что Словакия рассчитывала на взаимность со стороны Украины.
https://ria.ru/20250107/uscherb-1992745844.html
украина
словакия
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_573:156:2412:1535_1920x0_80_0_0_a45db556c3d13fa33032f0a40c643497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, нато, газпром, транзит газа через украину, в мире, россия, владимир зеленский, турецкий поток
Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Газпром, транзит газа через Украину, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Турецкий поток
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа
Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в поддержке членства Украины в ЕС из-за газа