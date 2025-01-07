Рейтинг@Mail.ru
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 07.01.2025 (обновлено: 00:30 08.01.2025)
https://ria.ru/20250107/es-1992758813.html
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа - РИА Новости, 08.01.2025
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа
Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости продолжать поддержку принятия Украины в ЕС из-за отказа Киева продолжать транзит газа в Словакию, об этом... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-07T19:03:00+03:00
2025-01-08T00:30:00+03:00
украина
словакия
киев
роберт фицо
владимир путин
евросоюз
нато
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_510:244:2457:1339_1920x0_80_0_0_682e8e01b4f1f040c0b689ad7b2980d0.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 янв — РИА Новости. Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости продолжать поддержку принятия Украины в ЕС из-за отказа Киева продолжать транзит газа в Словакию, об этом заявили в партии.Как указала Hlas-SD, подобная позиция главы киевского режима Владимира Зеленского не соответствует принципам Евросоюза. В партии напомнили о серьезной помощи, которую Братислава оказывала Киеву, и отметили, что Словакия рассчитывала на взаимность со стороны Украины.
https://ria.ru/20250107/uscherb-1992745844.html
украина
словакия
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_573:156:2412:1535_1920x0_80_0_0_a45db556c3d13fa33032f0a40c643497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, нато, газпром, транзит газа через украину, в мире, россия, владимир зеленский, турецкий поток
Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Газпром, транзит газа через Украину, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Турецкий поток
В Словакии усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа

Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в поддержке членства Украины в ЕС из-за газа

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 7 янв — РИА Новости. Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости продолжать поддержку принятия Украины в ЕС из-за отказа Киева продолжать транзит газа в Словакию, об этом заявили в партии.
Как указала Hlas-SD, подобная позиция главы киевского режима Владимира Зеленского не соответствует принципам Евросоюза. В партии напомнили о серьезной помощи, которую Братислава оказывала Киеву, и отметили, что Словакия рассчитывала на взаимность со стороны Украины.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В Греции оценили ущерб от прекращения транзита газа через Украину
Вчера, 15:55
 
УкраинаСловакияКиевРоберт ФицоВладимир ПутинЕвросоюзНАТОГазпромтранзит газа через УкраинуВ миреРоссияВладимир ЗеленскийТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала