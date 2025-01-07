https://ria.ru/20250107/elki-1992774328.html

Бельгийцев попросили не есть рождественские елки

Бельгийцев попросили не есть рождественские елки - РИА Новости, 07.01.2025

Бельгийцев попросили не есть рождественские елки

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к гражданам с... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T23:36:00+03:00

2025-01-07T23:36:00+03:00

2025-01-07T23:36:00+03:00

в мире

гент

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148469/81/1484698117_0:257:4924:3027_1920x0_80_0_0_e3e9428baeda7f0e17d1746cfde89bbc.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к гражданам с предупреждением не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных, передает агентство Франс Пресс. "Бельгийское продовольственное агентство во вторник выпустило предупреждение для общественного здравоохранения в преддверии окончания праздничного сезона: не ешьте рождественские елки", - пишет агентство. Отмечается, что такое необычное сообщение появилось после того, как на сайте города Гент, который агентство называет оплотом защитников окружающей среды, были размещены советы по переработке елок, среди которых предложение отправить их на обеденный стол, основанное на опыте скандинавских стран. Среди прочих способов предлагалось изготовление ароматизированного масла из иголок. В ответ на это агентство уточнило, что рождественские елки не предназначены для употребления в пищу, безопасность которого как для людей, таки для животных гарантировать невозможно. Кроме того, указывается на вероятное наличие пестицидов на большинстве деревьев, выращиваемых в этот сезон. Франс Пресс пишет, что, видимо, приняв предупреждение к сведению, город внес изменения в свою публикацию, изменив заголовок с "Съешьте свою рождественскую елку" на "Скандинавы едят свои рождественские елки".

https://ria.ru/20231222/belgiya-1917367570.html

гент

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гент, бельгия