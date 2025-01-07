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Бельгийцев попросили не есть рождественские елки
Бельгийцев попросили не есть рождественские елки - РИА Новости, 07.01.2025
Бельгийцев попросили не есть рождественские елки
Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к гражданам с... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T23:36:00+03:00
2025-01-07T23:36:00+03:00
2025-01-07T23:36:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к гражданам с предупреждением не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных, передает агентство Франс Пресс. "Бельгийское продовольственное агентство во вторник выпустило предупреждение для общественного здравоохранения в преддверии окончания праздничного сезона: не ешьте рождественские елки", - пишет агентство. Отмечается, что такое необычное сообщение появилось после того, как на сайте города Гент, который агентство называет оплотом защитников окружающей среды, были размещены советы по переработке елок, среди которых предложение отправить их на обеденный стол, основанное на опыте скандинавских стран. Среди прочих способов предлагалось изготовление ароматизированного масла из иголок. В ответ на это агентство уточнило, что рождественские елки не предназначены для употребления в пищу, безопасность которого как для людей, таки для животных гарантировать невозможно. Кроме того, указывается на вероятное наличие пестицидов на большинстве деревьев, выращиваемых в этот сезон. Франс Пресс пишет, что, видимо, приняв предупреждение к сведению, город внес изменения в свою публикацию, изменив заголовок с "Съешьте свою рождественскую елку" на "Скандинавы едят свои рождественские елки".
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в мире, гент, бельгия
Бельгийцев попросили не есть рождественские елки
AFP: бельгийцев призвали не есть рождественские елки на фоне советов экологов
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к гражданам с предупреждением не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных, передает агентство Франс Пресс
.
«
"Бельгийское продовольственное агентство во вторник выпустило предупреждение для общественного здравоохранения в преддверии окончания праздничного сезона: не ешьте рождественские елки", - пишет агентство.
Отмечается, что такое необычное сообщение появилось после того, как на сайте города Гент
, который агентство называет оплотом защитников окружающей среды, были размещены советы по переработке елок, среди которых предложение отправить их на обеденный стол, основанное на опыте скандинавских стран. Среди прочих способов предлагалось изготовление ароматизированного масла из иголок.
В ответ на это агентство уточнило, что рождественские елки не предназначены для употребления в пищу, безопасность которого как для людей, таки для животных гарантировать невозможно. Кроме того, указывается на вероятное наличие пестицидов на большинстве деревьев, выращиваемых в этот сезон.
Франс Пресс пишет, что, видимо, приняв предупреждение к сведению, город внес изменения в свою публикацию, изменив заголовок с "Съешьте свою рождественскую елку" на "Скандинавы едят свои рождественские елки".