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В ГК "Дело" оценили перспективы роста контейнерного экспорта - РИА Новости, 07.01.2025
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07:23 07.01.2025 (обновлено: 07:24 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/eksport-1992710798.html
В ГК "Дело" оценили перспективы роста контейнерного экспорта
В ГК "Дело" оценили перспективы роста контейнерного экспорта - РИА Новости, 07.01.2025
В ГК "Дело" оценили перспективы роста контейнерного экспорта
Объем контейнерного экспорта при наличии необходимой железнодорожной инфраструктуры добавил бы более 4 миллиардов долларов к несырьевому экспорту России, такое... РИА Новости, 07.01.2025
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экономика
россия
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Объем контейнерного экспорта при наличии необходимой железнодорожной инфраструктуры добавил бы более 4 миллиардов долларов к несырьевому экспорту России, такое мнение выразил РИА Новости представитель группы компаний "Дело". "В случае наличия необходимой железнодорожной инфраструктуры объем экспорта в контейнерах в 2024 году мог бы быть выше на 35%, что добавило бы к несырьевому экспорту страны более 4 миллиардов долларов", - рассказали в группе. Ранее в компании рассказали, что в России остро стоит вопрос пропускной способности и состояния инфраструктуры железнодорожных путей и водных артерий. Кроме того, препятствием в 2024 году для развития новых инвестиционных проектов стал и рост ключевой ставки ЦБ, что ограничило доступ к заемным средствам. Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ГК "Дело" оценили перспективы роста контейнерного экспорта

ГК "Дело": контейнерный экспорт увеличил бы несырьевой экспорт до $4 миллиардов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТранспортно-логистический центр
Транспортно-логистический центр - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Транспортно-логистический центр. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Объем контейнерного экспорта при наличии необходимой железнодорожной инфраструктуры добавил бы более 4 миллиардов долларов к несырьевому экспорту России, такое мнение выразил РИА Новости представитель группы компаний "Дело".
"В случае наличия необходимой железнодорожной инфраструктуры объем экспорта в контейнерах в 2024 году мог бы быть выше на 35%, что добавило бы к несырьевому экспорту страны более 4 миллиардов долларов", - рассказали в группе.
Ранее в компании рассказали, что в России остро стоит вопрос пропускной способности и состояния инфраструктуры железнодорожных путей и водных артерий. Кроме того, препятствием в 2024 году для развития новых инвестиционных проектов стал и рост ключевой ставки ЦБ, что ограничило доступ к заемным средствам.
Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
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