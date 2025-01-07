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Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ

Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ - РИА Новости, 07.01.2025

Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ

Телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру, от Канады до Индонезии, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T16:19:00+03:00

2025-01-07T16:19:00+03:00

2025-01-07T16:43:00+03:00

в мире

украина

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роман силантьев

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру, от Канады до Индонезии, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Надо отметить, что они действуют не только на россиян: у нас сотни тысяч пострадавших по всему миру. Особенно это русскоязычные и украиноязычные жители Канады и Израиля, но даже и до Индонезии они дотянулись. Украина обворовывает людей уже по всему миру", – сказал эксперт агентству. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря 2024 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.

https://ria.ru/20250105/mgla-1992544079.html

украина

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, канада, индонезия, роман силантьев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, новый год, мошенники