Рейтинг@Mail.ru
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 07.01.2025 (обновлено: 16:43 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/ekspert-1992747623.html
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ - РИА Новости, 07.01.2025
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ
Телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру, от Канады до Индонезии, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T16:19:00+03:00
2025-01-07T16:43:00+03:00
в мире
украина
канада
индонезия
роман силантьев
владимир путин
генеральная прокуратура рф
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_c30ae54acdd4dcf3b4b337c4c75b2234.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру, от Канады до Индонезии, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Надо отметить, что они действуют не только на россиян: у нас сотни тысяч пострадавших по всему миру. Особенно это русскоязычные и украиноязычные жители Канады и Израиля, но даже и до Индонезии они дотянулись. Украина обворовывает людей уже по всему миру", – сказал эксперт агентству. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря 2024 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
https://ria.ru/20250105/mgla-1992544079.html
украина
канада
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1523f520f6c59c8f2f926f074c573200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, канада, индонезия, роман силантьев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, новый год, мошенники
В мире, Украина, Канада, Индонезия, Роман Силантьев, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Новый год, мошенники
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ

Деструктолог Силантьев: телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру, от Канады до Индонезии, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
«
"Надо отметить, что они действуют не только на россиян: у нас сотни тысяч пострадавших по всему миру. Особенно это русскоязычные и украиноязычные жители Канады и Израиля, но даже и до Индонезии они дотянулись. Украина обворовывает людей уже по всему миру", – сказал эксперт агентству.
Президент РФ Владимир Путин 10 декабря 2024 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
Роман Силантьев - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги
5 января, 03:54
 
В миреУкраинаКанадаИндонезияРоман СилантьевВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФНовый годмошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала