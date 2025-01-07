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Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ - РИА Новости, 07.01.2025
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ
Телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру, от Канады до Индонезии, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T16:19:00+03:00
2025-01-07T16:19:00+03:00
2025-01-07T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру, от Канады до Индонезии, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Надо отметить, что они действуют не только на россиян: у нас сотни тысяч пострадавших по всему миру. Особенно это русскоязычные и украиноязычные жители Канады и Израиля, но даже и до Индонезии они дотянулись. Украина обворовывает людей уже по всему миру", – сказал эксперт агентству. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря 2024 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, канада, индонезия, роман силантьев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, новый год, мошенники
В мире, Украина, Канада, Индонезия, Роман Силантьев, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Новый год, мошенники
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ
Деструктолог Силантьев: телефонные мошенники с Украины действуют по всему миру