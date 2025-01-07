IT-специалист рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники
IT-специалист Блезнеков: безопасные пароли должны состоять из 12-16 символов
© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков.
"Когда вы видите, что минимальная длина пароля должна быть от 8 символов, это не значит 8. Сейчас даже 8-значные пароли подбираются очень быстро. Рекомендация - 12-16 символов. Старайтесь не использовать повторяющиеся символы. Потратьте 10-20 минут и придумайте 10-12 действительно сложных паролей. Постарайтесь использовать комбинации слов, например, из разных ваших любимых цитат и введите их на латинице", - сказал он.
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Эксперт отметил важность внедрения двухфакторной аутентификации.
Блезнеков также советует использовать менеджеры паролей. По его словам, такие программы надежны и помогают создавать сложные пароли.
"Есть бесплатные менеджеры паролей, но с ними нужно быть осторожнее, необходимо проверить их репутацию на рынке. Есть менеджеры паролей встроенные от Google, Apple, Microsoft, а можно использовать и российский менеджер паролей от Лаборатории Касперского - Kaspersky Password Manager. Он платный, но поверьте, это удобно. Также в нем есть встроенный аутентификатор", - заключил эксперт.
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