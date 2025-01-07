https://ria.ru/20250107/ekspert-1992721917.html

IT-специалист рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники

IT-специалист рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники - РИА Новости, 07.01.2025

IT-специалист рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники

Безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:25:00+03:00

2025-01-07T10:25:00+03:00

2025-01-07T10:25:00+03:00

общество

технологии

лаборатория касперского

google

apple

новый год

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков. "Когда вы видите, что минимальная длина пароля должна быть от 8 символов, это не значит 8. Сейчас даже 8-значные пароли подбираются очень быстро. Рекомендация - 12-16 символов. Старайтесь не использовать повторяющиеся символы. Потратьте 10-20 минут и придумайте 10-12 действительно сложных паролей. Постарайтесь использовать комбинации слов, например, из разных ваших любимых цитат и введите их на латинице", - сказал он. Эксперт отметил важность внедрения двухфакторной аутентификации. Блезнеков также советует использовать менеджеры паролей. По его словам, такие программы надежны и помогают создавать сложные пароли. "Есть бесплатные менеджеры паролей, но с ними нужно быть осторожнее, необходимо проверить их репутацию на рынке. Есть менеджеры паролей встроенные от Google, Apple, Microsoft, а можно использовать и российский менеджер паролей от Лаборатории Касперского - Kaspersky Password Manager. Он платный, но поверьте, это удобно. Также в нем есть встроенный аутентификатор", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20180930/1529647005.html

https://ria.ru/20240821/vzlom-1967456703.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, технологии, лаборатория касперского, google, apple, новый год