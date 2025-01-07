https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html

Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году

Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году - РИА Новости, 07.01.2025

Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году

Российская экономика в текущем году вырастет на 1,5% - это говорит о том, что удастся добиться ее "мягкой посадки", рассказал РИА Новости главный экономист... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:11:00+03:00

2025-01-07T10:11:00+03:00

2025-01-07T10:11:00+03:00

экономика

россия

антон табах

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

эксперт ра

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская экономика в текущем году вырастет на 1,5% - это говорит о том, что удастся добиться ее "мягкой посадки", рассказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Ждем "мягкой посадки" экономики – и желаем правительству и ЦБ успеха в регулировании этого процесса. В среднем по экономике мы ждем роста в районе 1,5%", - поделился аналитик ожиданиями от российской экономики в 2025 году. Так, существенный рост будет наблюдаться в секторах, которые финансируются бюджетом или которые не зависят от кредитования, при этом отраслям, которые полагаются на заемные средства, грозит охлаждение. Например, поясняет Табах, спад ипотеки приведет не только к замедлению активности застройщиков, но и к снижению покупок в магазинах товаров для ремонта. "При этом госрасходы и инвестиции в инфраструктуру поддержат рост. В итоге суммарно рост будет но весьма умеренный на фоне последних двух лет структурной трансформации", - уточнил аналитик. Одновременно произойдет снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ, а также доходностей по ОФЗ, добавил Табах. "Мягкая посадка" экономики происходит тогда, когда ее замедления достаточно для того, чтобы обуздать инфляцию и не скатиться в рецессию. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что в 2025 году рост экономики составит 2-2,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 2,5%, а Банка России - 0,5-1,5%. Согласно ожиданиям министерства, темпы роста цен в 2025 году замедлятся до 4,5%, а регулятора - 4,5-5%.

https://ria.ru/20241226/putin-1991538241.html

https://ria.ru/20240411/ekonomika-1939231143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон табах, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)