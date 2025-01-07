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Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году - РИА Новости, 07.01.2025
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10:11 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html
Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году
Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году - РИА Новости, 07.01.2025
Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году
Российская экономика в текущем году вырастет на 1,5% - это говорит о том, что удастся добиться ее "мягкой посадки", рассказал РИА Новости главный экономист... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:11:00+03:00
2025-01-07T10:11:00+03:00
экономика
россия
антон табах
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская экономика в текущем году вырастет на 1,5% - это говорит о том, что удастся добиться ее "мягкой посадки", рассказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Ждем "мягкой посадки" экономики – и желаем правительству и ЦБ успеха в регулировании этого процесса. В среднем по экономике мы ждем роста в районе 1,5%", - поделился аналитик ожиданиями от российской экономики в 2025 году. Так, существенный рост будет наблюдаться в секторах, которые финансируются бюджетом или которые не зависят от кредитования, при этом отраслям, которые полагаются на заемные средства, грозит охлаждение. Например, поясняет Табах, спад ипотеки приведет не только к замедлению активности застройщиков, но и к снижению покупок в магазинах товаров для ремонта. "При этом госрасходы и инвестиции в инфраструктуру поддержат рост. В итоге суммарно рост будет но весьма умеренный на фоне последних двух лет структурной трансформации", - уточнил аналитик. Одновременно произойдет снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ, а также доходностей по ОФЗ, добавил Табах. "Мягкая посадка" экономики происходит тогда, когда ее замедления достаточно для того, чтобы обуздать инфляцию и не скатиться в рецессию. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что в 2025 году рост экономики составит 2-2,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 2,5%, а Банка России - 0,5-1,5%. Согласно ожиданиям министерства, темпы роста цен в 2025 году замедлятся до 4,5%, а регулятора - 4,5-5%.
https://ria.ru/20241226/putin-1991538241.html
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экономика, россия, антон табах, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Антон Табах, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году

Экономист Табах ожидает "мягкую посадку" российской экономики в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская экономика в текущем году вырастет на 1,5% - это говорит о том, что удастся добиться ее "мягкой посадки", рассказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Ждем "мягкой посадки" экономики – и желаем правительству и ЦБ успеха в регулировании этого процесса. В среднем по экономике мы ждем роста в районе 1,5%", - поделился аналитик ожиданиями от российской экономики в 2025 году.
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Так, существенный рост будет наблюдаться в секторах, которые финансируются бюджетом или которые не зависят от кредитования, при этом отраслям, которые полагаются на заемные средства, грозит охлаждение. Например, поясняет Табах, спад ипотеки приведет не только к замедлению активности застройщиков, но и к снижению покупок в магазинах товаров для ремонта.
«
"При этом госрасходы и инвестиции в инфраструктуру поддержат рост. В итоге суммарно рост будет но весьма умеренный на фоне последних двух лет структурной трансформации", - уточнил аналитик.
Одновременно произойдет снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ, а также доходностей по ОФЗ, добавил Табах.
"Мягкая посадка" экономики происходит тогда, когда ее замедления достаточно для того, чтобы обуздать инфляцию и не скатиться в рецессию. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что в 2025 году рост экономики составит 2-2,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 2,5%, а Банка России - 0,5-1,5%.
Согласно ожиданиям министерства, темпы роста цен в 2025 году замедлятся до 4,5%, а регулятора - 4,5-5%.
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